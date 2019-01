Besluit van KPN om XS4ALL op te heffen staat vast

Het besluit van KPN dat XS4ALL op termijn gaat verdwijnen, wordt niet veranderd. De provider heeft laten weten dat de merknaam sowieso opgeheven wordt. Dat ondanks pogingen van een actiegroep die meer dan 45.000 handtekeningen wist op te halen voor het voortbestaan van XS4ALL.

Dat laat initiatiefneemster Kirsten Verdel van de petitie weten tegenover Nu.nl. Tijdens de gesprekken met KPN bleek volgens Verdel dat er geen ruimte was voor beweging en dat het besluit van KPN vast stond. De actiegroep noemt het “onbegrijpelijk dat KPN zich star opstelt” en “weigert opties te onderzoeken.”

Weinig anders

In een reactie laat KPN weten dat het begrijpt dat er emoties zijn rond de verdwijning van XS4ALL als merk. Tegelijkertijd benadrukt een woordvoerder van het bedrijf “dat er voor klanten van XS4ALL niets verandert”. De service, maar ook de producten blijven precies hetzelfde. Enkel de merknaam verdwijnt.

Daartoe is KPN gekomen omdat het graag zijn eigen merk wil verbeteren en juist op die ontwikkeling nadruk wil leggen. Om die reden schijnt de klantenservice van XS4ALL in zijn geheel overgezet te worden naar KPN. Ook Telfort verdwijnt – overigens al per 1 mei – en daarvan neemt KPN vooral de relatief goedkope abonnementen over.

Veel kritiek

Toch is er genoeg kritiek op het besluit van KPN. Ondanks dat KPN belooft dat de waarden van XS4ALL blijven bestaan en opgaan in KPN, is er vrees van klanten dat de onafhankelijkheid van hun provider, evenals de goede klantenservice, gaan verdwijnen. Daartoe werd dan ook een veelgetekende petitie met bijna 45.000 handtekeningen, gedeeld met het bestuur van KPN.

Nu is echter duidelijk dat, ondanks welwillendheid van het bestuur van KPN om in elk geval in gesprek te gaan met klanten van XS4ALL, dat dit weinig effect heeft op de plannen om de diensten uiteindelijk toch samen te laten gaan. Wanneer XS4ALL precies opgeheven wordt is nog niet bekend.