‘AWS en Microsoft Azure populaire multicloud-combinatie’

Microsoft Azure en Amazon Web Services zijn grote concurrenten van elkaar, maar daar liggen gebruikers niet van wakker. Een combinatie van de twee is een geliefkoosde strategie voor wie een multicloud-aanpak omarmt.

Als het van de gebruiker afhangt, zijn AWS en Azure helemaal compatibel. Dat blijkt uit een steekproef gehouden door netwerkanalysespecialist Kentik. ZDnet keek het rapport in. In november ging Kentik tijdens het Re:Invent-evenement ten rade bij 310 executives van bedrijven. De analyse heeft dus uitsluitend betrekking op de multicloudstrategie van ondernemingen die in eerste instantie al bij AWS zitten.

Meerdere eiermandjes

97 procent van de ondervraagden was effectief klant bij AWS, van hen was nog eens 35 procent actief gebruiker van Azure. Dat wil niet zeggen dat de Google Cloud helemaal uit de boot valt: 24 procent combineert Google en Azure. Gezien de aard van de ondervraging zijn er geen cijfers over het gebruik van bijvoorbeeld Microsoft Azure en de Google Cloud in tandem.

Uit de ondervraging bleek nog dat management van de kosten van multicloud-omgevingen de grootste uitdaging is. Security komt zo pas op plaats twee.

Niet representatief, wel tekenend

Hoewel het onderzoek niet representatief is voor het hele cloudlandschap, werpt het wel een mooie blik op de realiteit van de multicloud-aanpak. Die wordt duidelijk gesmaakt. Ondernemingen zien voordeel in hun eieren niet allemaal in één mand leggen. We zien de laatste tijd hoe de aanpak van grote bedrijven steeds meer aan die multicloud-realiteit tegemoetkomt. IBM zet er bijvoorbeeld sterk op in, en wil niets liever dan je multicloud-omgeving te managen. Andere bedrijven zoals VMWware maken het dan weer eenvoudiger dan ooit om workloads tussen servers en serveromgevingen te migeren.

Multicloud is populair omdat het langs de ene kant vendor lock-in voorkomt, en langs de andere kant de gebruiker de kans geeft om de sterktes van verschillende spelers te combineren.

