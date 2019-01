Google: als Oracle zijn zin krijgt rond Java is dat het einde van softwareontwikkeling

Google heeft de hoogste rechter in de Verenigde Staten gevraagd om te kijken naar het ondertussen negen jaar durende conflict met Oracle over het gebruik van Java API’s in Android. Google wil dat de Hoge Raad een beslissing maakt over twee beslissingen die in Google’s voordeel uitvielen en stellen dat er geen auteursrechten geclaimd kunnen worden op API’s. Google’s gebruik van Java API’s zou verder onder “eerlijk gebruik” moeten vallen.

In een blogpost schrijft de Chief Legal Officer van Google, Kent Walker, dat het patenteren van API’s gelijk staat aan “bepaalde sneltoetsen op toetsenborden die alleen mogen werken op een bepaald type computer”. Android is volgens Walker gebouwd volgens een gevestigde praktijk binnen de techindustrie waarbij software-interfaces hergebruikt worden. Dat maakt het makkelijker om “gemeenschappelijke functionaliteit te implementeren. Dat is vergelijkbaar met de manier waarmee de combinatie ‘control’ en ‘p’ er op je toetsenbord voor zorgt dat een computer een pagina afdrukt.”

Rampzalige gevolgen

Android was volgens Walker een “transformatief nieuw platform”, dat “miljoenen Javaprogrammeurs ertoe in staat stelde hun bestaande vaardigheden in te zetten om nieuwe applicaties te maken. En de makers van Java stonden achter de release van Android, want ze stelden namelijk dat het een stel rakketten aan het momentum van de Java-gemeenschap gebonden had.”

Oracle nam echter in 2009 de eigenaar van Java, Sun Microsystems, over en stelde toen dat Java de belangrijkste software was die Oracle ooit overgenomen had. Een jaar daarna besloot Oracle om Google aan te klagen voor het gebruik van Java in Android. Google vindt dat – als de rechtbank in het voordeel van Oracle beslist – dit rampzalige gevolgen kan hebben.

“Tenzij de Hoge Raad de twee beslissingen terugdraait, zal deze zaak een einde maken aan de traditionele vrijheid van ontwikkelaars om bestaande software-interfaces te gebruiken om nieuwe generaties computerprogramma’s te ontwikkelen voor consumenten”. Maar volgens Oracle’s Dorian Daley is dat onzin en “is dit geen, en is het ook nooit, geen rechtvaardiging voor het kopiëren van andermans materiaal.” Oracle zal dus alles doen om zijn “innovaties te beschermen en te laten groeien”.