Vodafone stopt tijdelijk samenwerking met Huawei voor uitrol 5G-netwerken

Huawei heeft een goed 2018 achter de rug. De verwachting is dat de Chinese hardwarefabrikant ook een goed 2019 zal hebben. Maar de uitbreidingsplannen van de gigant blijven ingewikkeld, met name doordat er vanuit westerse overheden vrees is op eventuele samenwerkingen van Huawei met de Chinese inlichtingendiensten.

Vandaag kreeg het bedrijf weer een nieuwe tegenslag te verwerken. De Britse telecomgigant Vodafone heeft nu bekend gemaakt dat het in elk geval tijdelijk stopt met het inkopen van hardware bij de Chinese fabrikant. Dat uit zorgen dat er buiten de Verenigde Staten en Canada ook andere landen volgen met een verbod op Huawei-producten.

Druk op 5G

Door de beslissing van Vodafone komt er grote druk te staan op de plannen van Huawei rond 5G. Het bedrijf wilde wereldwijd een cruciale rol van betekenis spelen bij het opbouwen en uitrollen van 5G-netwerken. In diverse westerse landen is dat al niet meer mogelijk en het lijkt erop dat het bedrijf daar steeds minder mogelijkheden toe krijgt.

De Wall Street Journal meldt wel dat Huawei en Vodafone vermoedelijk gewoon blijven samenwerken in diverse andere landen. De tijdelijke inkoopstop geldt namelijk alleen voor Europese markten. De krant stelt dat er nog altijd samenwerkingen bestaan en kunnen blijven bestaan tussen Huawei en Vodafone in landen als India en Turkije, maar ook bepaalde delen van Afrika.

Een onbedoeld gevolg kan overigens voor Europese markten zijn dat de uitrol van 5G-netwerken tijdelijk vertraagd wordt. Ook kan het zijn dat de netwerken duurder uitvallen dan oorspronkelijk verwacht werd. In een statement laat Vodafone-CEO Nick Read het volgende weten:

“We hebben besloten om onze verdere samenwerking met Huawei te pauzeren, terwijl we met verschillende agentschappen en overheden en Huawei in gesprek gaan om deze situatie af te ronden, waarbij ik het gevoel heb dat Huawei erg open en hard werkt.”