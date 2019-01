Google gaat in beroep tegen hoge GDPR-boete

Google kreeg eerder deze maand de hoogste GDPR-gerelateerde boete tot nu toe. Het bedrijf moest van de Franse privacywaakhond CNIL maar liefst vijftig miljoen euro betalen voor een gebrek aan transparantie en de manier waarop het bedrijf gebruikersgegevens verwerkt. Het bedrijf laat nu weten daar protest tegen aan te tekenen.

Sinds de General Data Protection Regulation (GDPR) geldt, zijn er meerdere onderzoek naar verschillende techbedrijven gelanceerd. Een daarvan is Google, dat een hoge boete kreeg van de Franse privacywaakhond. Google zou de GDPR-regels rond transparantie verbreken en geen wettelijke basis hebben voor de manier waarop het gebruikersgegevens rond advertenties verwerkt.

Hoge boete

De zaak werd gelanceerd nadat de Franse CNIL diverse klachten van activisten kreeg rond de manier waarop Google gegevens gebruikt en verwerkt. Die klachten werden al meteen nadat GDPR op 25 mei 2018 ging gelden, ingediend. In de kern gaan de klachten over het idee van een “gedwongen akkoord”. Google zou er praktijken op nahouden waarbij gebruikers bijna wel toestemming moeten geven voor het gebruik en verwerken van hun gegevens, zonder dat ze de volledige implicaties daarvan begrijpen.

De Europese Unie vereist echter van bedrijven dat specifiek en niet ambigu duidelijk is voor gebruikers op welke manier hun informatie gebruikt wordt. Volgens de CNIL gebruikte Google echter “algemene en vage” terminologie. GDPR werd juist ontwikkeld om de verouderde datawetgeving van de tijden voor smartphones naar het heden te brengen. Bedrijven kunnen grote boetes krijgen van maximaal 20 miljoen euro, of vier procent van de wereldwijde jaaromzet als ze de regels overtreden. Google had dan ook een miljardenboete kunnen krijgen.

Niet accepteren

Google wil de boete echter niet accepteren. Het bedrijf is dan ook van plan om in beroep te gaan. “We hebben er hard aan gewerkt om te zorgen dat onze processen voldoen aan de GDPR en ze zo transparant en duidelijk mogelijk te maken, wat we hebben gebaseerd op wettelijke eisen en proeven met gebruikers”, aldus Google in een statement. “We maken ons ook zorgen over de gevolgen van deze beslissing voor uitgevers, makers van originele content en techbedrijven in Europa en andere landen. Om al deze redenen hebben we besloten in beroep te gaan.”