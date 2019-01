Het Pentagon onderzoekt of Amazon Web Services (AWS) belangenverstrengeling heeft veroorzaakt door een voormalige werknemer van het ministerie van Defensie te hebben ingehuurd. Dat meldt The Hill. De werknemer zou gezegd hebben het project om de computersystemen van het Pentagon naar de cloud te brengen te hebben geleid.

Oracle heeft een rechtszaak aangespannen tegen AWS, die draait om Deap Ubhi. Ubhi werkte bij de cloud-afdeling van Amazon, vervolgens bij het Amerikaanse ministerie van Defensie en ging daarna weer terug naar Amazon. Zijn carrière is nu onderwerp van het onderzoek naar de wedstrijd voor een contract ter waarde van 10 miljard dollar om het overgrote deel van het cloud-systeem van het Pentagon te bouwen en te onderhouden.

Oracle stelt dat AWS een voordeel had bij het bieden op het programma, genaamd Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Amazon ontkent die claims.

Het Pentagon concludeerde eerder al dat Ubhi “geen negatieve impact had om te integriteit van het bieden op JEDI”, aldus de documenten in de rechtszaak. Meer een topman van contracten van het Pentagon zei wel te denken over of Ubhi voor belangenverstrengeling heeft gezorgd door voor Amazon te werken. Volgens geruchten zou Ubhi zich in oktober 2017 hebben teruggetrokken uit het JEDI-programma.

Aanklacht

Het Pentagon en AWS stellen dat de claim van Oracle een brede ‘visexpeditie’ is. Het bedrijf klaagde vorig jaar de Amerikaanse overheid nog aan wegens de manier waarop de aanbesteding voor het contract is verlopen. Het bedrijf stelt dat het in strijd is met de Amerikaanse wet om maar één aanbieder te kiezen voor het contract. Ook komt het niet overeen met de algemene strategie binnen de cloudsector, aldus Oracle.

Naast AWS doen ook Microsoft, IBM en Oracle mee aan de race om het contract. Naar verwachting wordt het contract in de lente toegewezen.