Linux Foundation bouwt open framework voor edge computing

Met LF Edge werkt de Linux Foundation aan een open framework voor edge computing, dat onafhankelijk is van de hardware, chipset, cloud of besturingssysteem dat wordt gebruikt.

De Linux Foundation is de non-profitorganisatie die onder meer het Linux-besturingssysteem beheert, alsook verschillende andere enterprise-gerichte opensourceprojecten. Met de aankondiging van LF Edge richt de Foundation zich nu op de rand van het netwerk, waar dataverwerking lokaal wordt uitgevoerd om de latency te verlagen. Als de cloud het brein is, dan is edge computing het zenuwstelsel van het Internet of Things.

Hoewel in principe veel van dezelfde technologieën worden gebruikt als centraal in de cloud, zijn enkele gespecialiseerde systemen vereist om workloads te verwerken die uniek zijn aan de edge en IoT. Denk aan edge-servers die een deel van de gegevens lokaal verwerken om te profiteren van de lage latency, terwijl andere data naar een centraal datacenter worden gestuurd voor opslag of verdere verwerking.

Fragmentatie

De edge-markt is nog jong en in volle ontwikkeling. Dat brengt onvermijdelijk fragmentatie met zich mee. Met LF Edge wil de Linux Foundation een gestandaardiseerd open famework aanbieden, dat bestaande en nieuwe stacks consolideert.

“De huidige edge-markt is sterk gefragmenteerd, met meerdere gepatenteerde stacks voor elke public cloud”, klinkt het in een blogpost. “Elke applicatie- en hardwarefabrikant moet certificeren voor individuele cloudplatformen zoals AWS en Microsoft Azure. De opensourcemarkt voor edge is momenteel ook gefragmenteerd, met een proliferatie van groepen die in silo’s naar vergelijkbare doelen toewerken.”

Onafhankelijk

De Linux Foundation ziet de onafhankelijkheid van hardware en cloud als een belangrijk voordeel voor het open framework. “LF Edge is goed gepositioneerd om samen te werken tussen standaardinstanties en consortia (e.g. IIC, AECC, OEC, TIP) door code te ontwikkelen die een aanvulling vorm op bestaande industriespecificatie”, aldus de organisatie. Het project zal ook bestaande ecosystemen, zoals AWS en Azure, aanvullen door standaard API’s te introduceren.

LF Edge bestaat uit vijf ankerprojecten. Enerzijds de bestaande projecten Akraino Edge Stack, EdgeX Foundry en Open Glossary of Edge Computing. Anderzijds twee nieuwe projecten: Home Edge Project en Project EVE.

