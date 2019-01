Cloud wordt standaard-opslaglocatie voor Office 365

Vanaf volgende maand rolt Microsoft een update uit waarbij de cloud de standaard-opslaglocatie wordt voor Office 365-klanten.

Microsoft wil klanten naar eigen zeggen beschermen van gegevens verlies door het verlies van endpoints. Daartoe voert de softwaregigant een kleine tweak toe aan zijn nieuwste versie van Office. De cloud wordt voortaan de standaard opslaglocatie. Dat betekent concreet dat professionele Office 365 aangemaand worden om hun documenten op SharePoint Online op te slaan. Voor niet-commerciële klanten wordt dat OneDrive.

Natuurlijk blijft het een optie om bestanden lokaal op te slaan. Ook dat wordt eenvoudiger. Microsoft introduceert immers een functie waarbij je bovenaan op je document op de naam kan klikken om zowel naam als opslaglocatie aan te passen. Mac-gebruikers zullen die functie ongetwijfeld herkennen.

Veiligheid

Naar veiligheid toe is de zet best interessant. Het maakt het eenvoudiger voor gebruikers om hun bestanden veilig te zetten, ook wanneer ze er zelf niet van wakker liggen. Langs de andere kant zal het ook het gebruik van Microsofts Cloudopslag aanmoedigen. Een kritische geest kan zich de vraag stellen of dat niet mee speelt in Microsofts strategie. Anderzijds krijgen gebruikers vandaag al 1 TB aan cloudopslag bij hun abonnement, en heeft Microsoft momenteel geen model waarbij die capaciteit kan worden uitgebreid.

