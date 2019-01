Cisco breidt intent based networking uit naar het IoT

Cisco heeft zijn intent based netwerkarchitectuur nu uitgebreid naar de edge-omgeving. Dit betekent dat deze architectuur nu ook kan worden gebruikt voor devices die zich aan de rand van het netwerk bevinden en in het bijzonder het Internet of Things (IoT). Concreet gaat het om hardware-oplossingen, concept-voorbeelden en een ontwikkelomgeving.

De netwerk-, data-, en cloudspecialist heeft tijdens zijn grote evenement Cisco Live in Barcelona bekend gemaakt dat zijn intent based netwerkarchitectuur nu ook de IoT edge omvat. Op deze manier kunnen eindgebruikers hun hele netwerk van IoT-devices tot aan (multi)cloudomgevingen eenvoudig beheren, automatiseren en op grote schaal uitrollen. Van de netwerkinfrastructuur in hun kantoren tot aan bijvoorbeeld de individuele windmolens in windmolenparken ver op zee. Daarnaast krijgen eindgebruikers hiermee een compleet overzicht en controle over beveiligingstoepassingen, analytics en operations.

Compacte en robuuste switches en routers

Concreet heeft Cisco hiervoor een aantal oplossingen geïntroduceerd, van hardware tot een DevNet-ontwikkelomgeving. De hardware komt in de vorm van twee introducties; de Catalyst IE3x00 series van industriële robuuste compacte switches en de eveneens industriële, robuuste en compacte Cisco IR1101 Integrated Services routers. Beide hardware-toepassingen kunnen makkelijk worden toegevoegd, zijn programmeerbaar en direct aan te sluiten op alle andere netwerkinfrastructuur. Vanzelfsprekend is binnen deze hardware-toepassingen beveiliging, volgens de leverancier een kritisch onderdeel van het hele IoT-portfolio, standaard ingebouwd.

Verder introduceert de netwerk-, data- en cloudspecialist drie voorbereide conceptuitwerkingen waarmee bedrijven en organisaties binnen bepaalde verticale markten IoT-toepassingen kunnen uitrollen.

Oplossing voor ontwikkelaars

Tot slot geeft Cisco ook ontwikkelaars meer kansen om IoT-oplossingen te maken, door het binnen DevNet beschikbaar stellen van een speciale tool. Deze tool stelt de hele developers community in staat om nieuwe apps en oplossingen voor het IoT te ontwikkelen, te testen en te laten valideren.