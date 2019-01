Dropbox vindt in HelloSign zijn grootste overname ooit

Dropbox heeft vandaag zijn grootste overname tot nu toe bekendgemaakt. De cloudgigant telt 230 miljoen dollar neer voor HelloSign. Dat is een startup die voor miljoenen gebruikers wereldwijd documentbeheer aanbiedt.

HelloSign werd in de loop van 2011 gelanceerd. In de tussentijd haalde het zo’n zestien miljoen dollar op bij investeerders. Dat is een relatief klein bedrag, gezien de waarde van de overname en de totale klantenbasis van het bedrijf. Het heeft meer dan 80.000 betalende klanten, waaronder grote bedrijven als Lyft, Intuit, Samsung en Twitter.

HelloSign en HelloWorks

Het bedrijf staat het best bekend om de dienst waarnaar het zichzelf vernoemd heeft: HelloSign. Dat is een e-signature-dienst en een alternatief op meer gevestigde en soortgelijke diensten van Adobe en DocuSign. HelloSign is zowel in een gratis variant beschikbaar met beperkte mogelijkheden, als een betaalde abonnementsvorm met verschillende aanvullende diensten. Zo zitten er heel wat veiligheidsmechanismes in die het geschikt maken voor het tekenen van gevoelige documenten.

Verder ligt er sinds 2017 veel nadruk op de zakelijke markt binnen HelloSign. Daartoe lanceerde het de dienst HelloWorks. Die dienst automatiseert handmatig werk dat normaliter komt kijken bij het verwerken van formulieren. HelloWorks wil documenten onder meer in mobielvriendelijk format aanleveren en bevat enkele maatregelen om te voorkomen dat gebruikers per ongeluk verkeerde informatie aanleveren.

Bereik vergroten

“Ons doel is altijd geweest om zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze producten”, aldus CEO Joseph Walla in een blogpost over de overname. “De meer dan 500 miljoen klanten van Dropbox zullen ons helpen ons bereik te vergroten en onze impact nog groter te maken dan we ooit hadden durven dromen.”

Dropbox zal er verder mee geholpen zijn omdat het helpt bij de concurrentiestrijd met rivaal Box. Dat heeft steeds meer diensten in zijn aanbod die het een aantrekkelijk alternatief maken op Dropbox. Zo heeft dat Relay in zijn aanbod, waarmee het herhalende werkzaamheden kan automatiseren. Overigens werft Dropbox met HelloSign ook flink wat groeipotentieel: HelloSign wierf de afgelopen twee jaar zo’n 30.000 betalende klanten.

De overname is naar verwachting eind maart afgerond. Binnen de overnamedeal blijft HelloSign een onafhankelijke bedrijfstak binnen Dropbox en zal het bestuur gewoon aanblijven.