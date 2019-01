Cisco toont nieuwe datacentervisie Data Center Anywhere

Cisco heeft tijdens zijn Cisco Live-event zijn Data Center Anywhere-visie gepresenteerd. Het betreft een nieuwe architectuur om het datacenter naar iedere plek te brengen waar data is en applicaties gedeployed zijn. Er vallen verschillende oplossingen onder Data Center Anywhere, die later dit jaar beschikbaar worden.

Zo vinden we Cisco’s intent-based networking oplossing Application Centric Infrastructure (ACI) terug in de vandaag gepresenteerde visie. ACI moet operationele eenvoud, applicatie agility en bescherming in het datacenter bieden. Hierbij geeft Cisco aan dat het overweg kan met alle hypervisors en container-frameworks waar applicaties op gedeployed worden.

Met ACI Anywhere belooft Cisco ACI naar iedere workload, iedere locatie en iedere cloud te brengen. Om dit te realiseren komt het bedrijf met Virtual ACI en Cloud ACI. Virtual ACI is er voor bare metal clouds en edge locaties op afstand, terwijl Cloud ACI integreert met AWS en Microsoft Azure. Hoewel Cisco in zijn aankondiging spreekt over iedere cloud, noemt het bijvoorbeeld Google Cloud en IBM Cloud dus niet.

HyperFlex voor kantoren en CloudCenter Suite

Daarnaast brengt Cisco Hyperflex naar kantoorlocaties (branch offices). Hierdoor zijn klanten in staat om met HyperFlex with Cisco Intersight de computing- en storagecapaciteiten van hun datacenters uit te breiden naar de edge. Op die manier worden applicaties aan de edge voorzien van computerkracht, wat over het algemeen gezien wordt als een methode om sneller processen te verwerken. Dit vanwege het feit dat de taken lokaal verwerkt worden, in plaats van dat ze eerst naar een andere locatie gestuurd worden.

Tot slot valt de nieuwe CloudCenter Suite nog onder Data Center Anywhere. Cisco leidt dit onderdeel in door te wijzen op de complexiteit van het beheren van applicaties in meerdere clouds. Met dit onderdeel belooft het bedrijf volledige Application Lifecycle Management (ALM), betere workflow-automatisering en kostenoptimalisering. Hoe Cisco dit denkt te realiseren, wordt in de aankondiging niet helemaal duidelijk.

Beschikbaarheid

Cisco maakt Virtual ACI, Cloud ACI en HyperFlex 4.0 with Cisco Insight in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar. De on-premise versie van CloudCenter Suite zal dit kwartaal al beschikbaar zijn, een Software as a Service (SaaS)-versie verschijnt in het tweede kwartaal.

Techzine is deze week aanwezig op Cisco Live. Houd de website in de gaten voor meer interessant ontwikkelingen rondom het bedrijf.