FaceTime-bug maakt afluisteren voordat er opgenomen is mogelijk

Gebruikers hebben een bug ontdekt in Apple’s FaceTime. Die app maakt het voor gebruikers mogelijk om te videobellen met elkaar, maar nu blijkt dat als je iemand belt, je die persoon ook al kan horen nog voordat deze persoon ook daadwerkelijk opgenomen heeft.

Dat melden diverse gebruikers volgens de websites 9to5Mac en ArsTechnica. “We zijn ons bewust van het probleem, en hebben een fix ontwikkeld die later deze week middels een softwareupdate uitgerold zal worden”, aldus Apple in een statement tegenover ArsTechnica. Er lijkt dus een oplossing te zijn en die zal op korte termijn uitgerold worden.

De bug werkt niet heel ingewikkeld en was door iedereen toe te passen, al heeft Apple de functionaliteit die het mogelijk maakte uitgeschakeld. De stappen omvatten onder meer deze:

Waarom het precies werkt is niet helemaal duidelijk, maar het heeft te maken met de Group FaceTime-functie. De site ArsTechnica testte de methode en kan bevestigen dat het werkt. Nadat iemand deze stappen gezet heeft, kan de persoon de audio van de ontvanger meeluisteren. Daarmee is het dus mogelijk om een gebruiker te horen nog voordat deze heeft opgenomen.

Het is een fout in de software van Apple, dat zichzelf de laatste jaren heeft gepositioneerd als een onderneming die juist opkomt voor de privacybelangen van gebruikers. De bug maakt het echter mogelijk om makkelijk een inbreuk op de privacy te maken, al is het niet zo dat mensen echt uitgebreid afgeluisterd kunnen worden dankzij deze bug.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019