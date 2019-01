Apple ziet omzet uit iPhone met 15 procent dalen

Apple publiceerde dinsdag zijn financiële resultaten voor Q1 2019. De omzet uit de iPhone daalde deze feestdagenperiode met 15 procent jaar op jaar, terwijl de Services-tak 19 procent is gegroeid naar een recordomzet van 10,9 miljard dollar.

De totale kwartaalomzet kwam uit op 84,3 miljard dollar, een daling van 5 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De nettowinst zakte slechts een halve procent, naar net geen 20 miljard dollar.

De omzet buiten de Verenigde Staten was goed voor 62 procent van het totaal, maar lag in elke internationale markt lager dan een jaar eerder. Apple geeft als mogelijke verklaring dat de Amerikaanse dollar relatief sterk staat, waardoor de producten in veel delen van de wereld duurder werden.

Minder omzet uit iPhone

De mindere cijfers komen niet als een verrassing. Apple stelde eerder deze maand zijn omzetverwachting voor het kwartaal bij van 89 tot 93 miljard dollar naar 84 miljard dollar. De reden die het bedrijf daarvoor opgaf, was een lager dan verwachte verkoop van de iPhone, onder invloed van uitdagende marktomstandigheden in China en minder iPhone-upgrades.

De omzet uit de iPhone daalde met 15 procent jaar op jaar, van 61,1 naar 51,98 miljard dollar. Apple rapporteert niet langer hoeveel exemplaren precies werden verkocht.

Services floreren

Tegelijk groeide de Services-tak met 19 procent tot een recordomzet van 10,9 miljard dollar. Ook de categorieën ‘Mac’ en ‘Wearables, Home en Accessories’ boekten vooruitgang, respectievelijk 9 en 33 procent. De omzet uit de iPad groeide met 17 procent.

“Hoewel het teleurstellend was onze omzetrichtlijnen te missen, beheren we Apple voor de lange termijn en de resultaten van dit kwartaal laten zien dat de onderliggende kracht van ons bedrijf diep en breed is”, reageert CEO Tim Cook.

Cook benadrukt dat het totale aantal actieve Apple-toestellen het afgelopen kwartaal opliep tot 1,4 miljard. Opnieuw een record. “Dat is een geweldig bewijs van de tevredenheid en loyaliteit van onze klanten en het drijft onze services-activiteiten naar nieuwe records dankzij ons grote en snelgroeiende ecosysteem.”

Voor het tweede kwartaal verwacht Apple een omzet tussen 55 en 59 miljard dollar. Analisten houden het op 58,99 miljard dollar.