Mozilla Firefox blokkeert straks nog meer tracking-methodes

Mozilla heeft een reeks maatregelen aangekondigd, waarmee het bedrijf de ‘schadelijke’ effecten van adtracking wil aanpakken. Daartoe heeft het bedrijf vandaag zijn nieuwe privacybeleid voor webbrowser Firefox bekend gemaakt. Daarin staat vooral ook veel informatie over het nieuwe trackingbeleid van de browser.

Het gaat om een Wiki-document waarin het bedrijf uitlegt hoe het ervoor zorgt dat cross-site tracking van gebruikersactiviteiten via cookies niet werkt. Ook valt er te lezen dat de browser cookies blokkeert die gebruikers traceren met onbedoelde identificatietechnieken als ‘browser fingerprinting’.

Standaard blokkeren

Mozilla’s maatregelen tegen tracking werden afgelopen augustus voor het eerst aangekondigd. De uitgesproken intentie van de browsermaker was om de privacy van gebruikers te vergroten. Zo kon het bedrijf Firefox ook anders de markt inzetten, als dé browser voor privacy. De eerste van die maatregelen werden afgelopen oktober met versie 63 uitgerold en nu legt men voor het eerst echt uit hoe het bedrijf naar privacy kijkt.

Het bedrijf legt uit welke “online trackingpraktijken volgens Mozilla, als beleidsmaatregel, standaard geblokkeerd zouden moeten worden door webbrowsers. Deze praktijken zijn mogelijk schadelijk voor gebruikers en zijn voor gebruikers niet goed te begrijpen of controleren.” Om die reden blokkeert het bedrijf dus standaard cookies die derde partijen ertoe in staat stellen om profielen op te bouwen van gebruikers, door hen op meerdere sites en platformen te volgen.

De toekomst

De bedoeling is om de toekomst URL-gebaseerde tracking ook te blokkeren. Het gaat dan om websites waarbij de URL ook een identifier heeft. Andere, onbedoelde, identificatietechnieken zoals browser fingerprinting zal mogelijk ook geblokkeerd worden. Dat is het identificeren van een gebruiker aan de hand van browsereigenschappen, het apparaat of het netwerk vanaf waar men surft.

Ook ‘supercookies’ lijken in het vizier van Mozilla te zijn beland. Het gaat daarbij om technieken die trackers plaatsen in delen van de browser die niet geleegd worden op het moment dat een gebruiker de browsedata verwijdert. “Dit gaat om meer dan alleen het beschermen van gebruikers – we willen hen een stem geven”, aldus vicepresident van Firefox Nick Nguyen over de ontwikkelingen. “Sommige websites willen nog altijd gebruikersgegevens in ruil voor content, maar nu zullen ze erom moeten vragen. Dat is een positieve verandering voor mensen die geen idee hadden van de waardeuitwisseling waar ze deel van zijn.”