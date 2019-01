Collibra is de eerste Belgische startup van één miljard dollar

Collibra maakt bekend dat het honderd miljoen dollar heeft opgehaald bij een nieuwe investeringsronde. Die werd aangevoerd door Alphabets CapitalG-investeringstak. Daardoor is het bedrijf nu meer dan 1 miljard dollar waard, zo laat Collibra weten. Het is daarmee de eerste Belgische startup die deze waarde overschrijdt.

Het gaat goed met Collibra. Het bedrijf zag het afgelopen jaar zijn omzet met 80 procent groeien. Daarnaast is het aantal bedrijven dat van zijn diensten gebruik maakt de 300 overschreden. De diensten van Collibra helpen ondernemingen bij het verzekeren van de integriteit van hun zakelijke informatie en bij het voorkomen van datalekken.

Data Governance Center

Het voornaamste aanbod van Collibra is het Data Governance Center. Dat doet dienst als een hub, waarin beheerd wordt op welke manier een medewerker de gegevens van een bedrijf kan gebruiken. Het platform legt daarbij automatisch regels op om te bepalen wat een gebruiker wel en niet kan doen met de data. Een goed voorbeeld is een verzekering die bepaalt dat een medewerker dossiers over patiënten niet zomaar kan delen met anderen buiten de verzekering.

Ook doet het Data Governance Center dienst als een plek waar bijgehouden kan worden hoe bestanden veranderen. Werknemers kunnen dus inzien hoe vaak een document en door wie het gewijzigd is. Op die manier kunnen ze voor zichzelf bepalen of de inhoud wel betrouwbaar is. Ook kunnen er oudere versies hersteld worden voor als de data niet accuraat waren.

Kunstmatige intelligentie

Naast het Data Governance Center biedt Collibra ook de mogelijkheid om informatie toegankelijker te maken binnen een bedrijf. Daarvoor heeft het een product dat de Collibra Catalog heeft, waar werknemers vanuit een centrale plek bedrijfsdata kunnen inzien. Maar de bedoeling is om nog meer producten uit te brengen.

Collibra laat namelijk weten dat het de honderd miljoen dollar die het nu heeft opgehaald wil inzetten om nieuwe producten te bouwen. Daarbij krijgt kunstmatige intelligentie volgens CEO Felix van de Maele de voornaamste aandacht. Collibra gebruikt KI al voor de zoekfunctionaliteit van de Collibra Catalog.