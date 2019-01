SAP rondt ‘voorlopig laatste grote overname’ van Qualtrics af

SAP laat weten dat het de eerder aangekondigde overname van Qualtrics heeft afgerond. De Duitse zakelijke softwaremaker heeft daarmee zijn aanbod verbreed, want de producten van Qualtrics beslaan onder meer enquêtesoftware. Voor de overname telde SAP 8 miljard dollar neer en voorlopig is dat de laatste grote die het doet.

Ryan Smith blijft aan het hoofd van Qualtrics staan. Het bedrijf behoudt dan ook zijn huidige leiderschap, personeel, merk en bedrijfscultuur. De bedoeling is namelijk dat Qualtrics als losse entiteit werkt binnen de Cloud Business Group van SAP. Door de overname van Qualtrics hoopt SAP nieuwe klanten te werven in een snel groeiend vakgebied.

Combinatie producten

Qualtrics verkoopt namelijk enquêtesoftware die vooral goed inzetbaar is als feedbackplatform. Bedrijven kunnen klanten vragen om hun ervaringen met bepaalde producten en die daarop aanpassen. Door deze ervaringsdata en -inzichten te combineren met de operationele data die het zelf in handen heeft, denkt SAP zijn cloudaanbod te kunnen versterken.

In een statement over de afronding van de overname stelt SAP dat de “combinatie van de ervaringsdata en -inzichten van Qualtrics met de operationele data van SAP klanten ertoe in staat stelt om hun leveringsketens, netwerken, medewerkers en kernprocessen beter te beheren. Samen leveren SAP en Qualtrics een unieke end-to-end ervaring en operationeel managementssysteem om de economie aan te drijven.”

Voorlopig de laatste

Tegenover persbureau Reuters laat de CEO van SAP, Bill McDermott, weten dat de Duitse softwareleverancier voorlopig niet met nieuwe grote overnames komt. Het bedrijf verraste zijn investeerders eerder nog met de plotselinge aankondiging van de overname met een waarde van 8 miljard dollar. “We hebben geen grote overnames meer op de planning staan. We hebben wat we nodig hebben”, aldus McDermott. “Ik geloof dat als we iets nieuws doen, dat vrij kleinschalig zal zijn en niets van een grootte [waar investeerders] zich druk om hoeven te maken.”