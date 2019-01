Microsoft geeft Skype een OneDrive-integratie voor delen van bestanden

Microsoft heeft een OneDrive-integratie toegevoegd aan Skype. Daarmee wordt het mogelijk om in het programma bestanden te delen met anderen, zonder het programma te verlaten. De integratie is beschikbaar voor alle platformen, behalve Mac en Linux.

Eerder was het ook al mogelijk om bestanden vanuit de OneDrive-cloud te delen met contacten via Skype. Hiervoor moest de OneDrive-app echter geopend worden en een link naar dat bestand gekopieerd worden. Via die link kon het contact bij het bestand komen. Hierdoor moesten gebruikers echter wel wisselen tussen de twee programma’s.

Bestand verzenden

Dat proces is nu eenvoudiger gemaakt met de integratie. Om te zorgen dat de integratie werkt moet het Microsoft-account dat voor Skype gebruikt wordt echter wel dezelfde zijn als die voor OneDrive. De bestanden kunnen dan onder het ‘Content and tools’-panel gevonden worden.

Om een bestand te delen klikt de gebruiker op de ‘+ Add-ins’-knop en dan op het paneel. Hier staat een optie voor OneDrive. Nadat deze geopend is, kan er op het gewenste bestand geklikt worden en wordt deze via de ‘Send’-knop gedeeld in de chat. OneDrive ondersteunt meer dan driehonderd bestandstypes, waardoor veel soorten documenten gedeeld kunnen worden. Het gaat onder meer om Office-documenten en PDF’s.

Als de ontvanger op zijn telefoon of tablet zit en hier OneDrive op heeft geïnstalleerd, wordt het document direct in de app geopend. Is de app niet geïnstalleerd, dan wordt het bestand op de OneDrive-website geopend. Zit de ontvanger op een desktop of laptop, dan opent het bestand zich in de browser.

De update moet uitgerold worden naar alle Skype-gebruikers. De integratie zit in de laatste versie van de app.

Nieuwe functies

Microsoft heeft de afgelopen tijd veel nieuwe functies toegevoegd aan Skype. Ooit was het slechts een online beldienst, maar tegenwoordig is het ook mogelijk om gesprekken op te nemen, ze direct te vertalen en ze te ondertitelen. Door de toevoeging van diverse integraties is het ook een handige tool geworden om mee samen te werken.