Microsoft heeft twee nieuwe diensten aangekondigd waarmee het voor bedrijven eenvoudiger moet zijn om hun doelstellingen op het gebied van privacy, compliance en beveiliging te behalen. Het gaat om het Microsoft 365 security center en het Microsoft 365 compliance center.

De werkruimtes maken het voor beveiligings- en compliance-teams mogelijk om een gecentraliseerd management te krijgen voor alle Microsoft 365-diensten. Hiermee worden Office 365, Windows 10 en Enterprise Mobility + Security (EMS) samengebracht met diverse Azure-mogelijkheden, aldus het bedrijf in een blogbericht.

Beide centra bieden inzichten waar direct acties op ondernomen kunnen worden, alarmen en scores om bedrijven te helpen begrijpen wat de beveiligings- en compliance-risico’s zijn.

Security Center

Met het security center krijgen beveiligingsadministratoren en andere professionals binnen risicomanagement de zichtbaarheid, controle en hulp die nodig is om risico’s te begrijpen en er op te reageren. De werkruimte is georganiseerd rondom de producten die samen Microsoft Threat Protection maken, door ze op een nieuwe manier te renderen. Die nieuwe manier richt zich op de entiteiten die gebruikers moeten beveiligen.

Daarnaast helpt het security center organisaties om risico’s te verminderen door hen te voorzien van de tools die nodig zijn om huidige en oudere beveiligingshoudingen te bepalen, en om te bepalen welke acties er ondernomen moeten worden om toekomstige risico’s te voorkomen.

De tools bestaan uit dashboards, rapporten en interactieve ervaringen als Microsoft Secure Core. Ook biedt het ervaringen voor beveiligingsoperators (SecOps) via de integratie met mogelijkheden om op incidenten te reageren, bijvoorbeeld gecentraliseerde overzichten van alarmen.

Compliance Center

Het compliance center is een gespecialiseerde werkruimte voor professionals binnen compliance-, privacy- en risicomanagement. In het centrum is het mogelijk om compliance-risico’s te bepalen via de Compliance Manager. Ook kan data beschermd worden met gevoeligheids- en retentielabels, en is het mogelijk om te reageren om reguleringsaanvragen.

Verder zijn Microsoft Cloud App Security (MCAS) inzichten toegevoegd aan het compliance center, om compliance-risico’s binnen diverse applicaties te identificeren, shadow IT te ontdekken en niet-gewenst gedrag van werknemers te monitoren.

De nieuwe ervaringen worden vanaf eind januari langzaam uitgerold. De uitrol moet eind maart wereldwijd zijn afgerond.