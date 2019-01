IBM geeft datawetenschappers een flinke boost

IBM is van plan om datawetenschappers een boost te geven. Daarvoor komt het met een nieuwe certificering en een intern stageprogramma waarbij jonge mensen zonder ervaring in de informatietechnologie de kans krijgen om professionele datawetenschappers te worden.

Volgens het LinkedIn Workforce Report van afgelopen zomer, bieden de Verenigde Staten momenteel 150.000 onvervulde banen in de datawetenschappen. Dat is problematisch voor de bedrijven die voordeel willen halen uit het brede aanbod van tools voor data-analytics. Ook voor bedrijven als IBM, die dat soort producten verkopen, is dat een lastige situatie.

The Open Group

Om die reden werkt IBM nu samen met The Open Group. Dat is een wereldwijd samenwerkingsverband met zo’n 625 leden die open, bedrijfsneutrale technologische standaarden en certificaten ontwikkelt. Volgens IBM heeft The Open Group nu voor het eerst een certificering voor datawetenschappers. Dat certificaat is gebaseerd op peer reviews en praktische ervaring en dus niet op gestandaardiseerde proeven.

“Het biedt een objectieve, meetbare standaard van de mogelijkheden en kwalificaties van datawetenschap”, schrijven Martin Fleming en Seth Dobrin van IBM in een blog over het nieuwe aanbod. Fleming is de Chief Analytics Officer en Dobrin de Chief Data Officer van IBM. IBM is zelf het eerste bedrijf dat de certificering aan zijn medewerkers aanbiedt, met drie niveaus van certificering.

Certificaten zijn gemeengoed in de techindustrie, vooral als het aankomt op kennisvlakken waarbij resultaten ook echt meetbaar zijn. In het geval van ‘soft’ skills als datawetenschappen, waarbij zowel technische vaardigheden als creativiteit nodig zijn, is dat moeilijker en dus vereisten certificaten op dit vlak een andere invalshoek.

Interne stage

IBM biedt naast de nieuwe certificaten ook een intern stageprogramma aan. Daarbij neemt het bedrijf het initiatief om zoveel mogelijk medewerkers in te huren die geen traditionele achtergrond in de tech hebben. IBM stelt dat tussen de 10 en 15 procent van de nieuwe medewerkers niet de traditionele vierjarige opleidingen hebben.

Het programma beslaat 24 maanden en combineert onderwijs, mentorschap en praktische ervaring. Medewerkers die dat programma afronden krijgen een level one Open Group-certificering. Afgelopen week is al het eerste cohort van vijf leerlingen ingehuurd door IBM. De bedoeling is om het programma uit te rollen naar heel de Verenigde Staten.