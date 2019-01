Accenture SynOps helpt processen automatiseren

Accenture lanceert SynOps, een nieuw platform dat ontworpen is om doorbraken in de workflow te bewerkstelligen door zowel digitale werkers als mensen. De zet volgt gelijke ontwikkelingen in robotics process automation (RPA) en moet werk, datawetenschap en werk samenvoegen.

SynOps wordt door Accenture als een “human-machine operating engine” omschreven. Het voornaamste idee dat ten grondslag aan het concept ligt, is een platform dat zowel data, kunstmatige intelligentie en mensen met elkaar combineert. De hoop is dat niet alleen menselijke experts makkelijker kunnen werken, maar ook dat bedrijven hun strategieën rond automatisering, analytics en kunstmatige intelligentie koppelen.

Accenture SynOps

Accenture SynOps begon als een intern product. Het platform was daar vijf jaar in de maak en suggereert manieren om processen te stroomlijnen en automatiseren. Het gaat daarbij onder meer om gebieden als finance, accounting, marketing en andere werkgebieden. Volgens Debbie Polishook, CEO van Accenture Operations, is het aantal medewerkers van het bedrijf teruggebracht van 469.000 naar 425.000 als gevolg van de suggesties van SynOps.

Een van de voornaamste invalshoeken van het product ligt vooral in de toepassing van RPA. Accenture Operations maakte lange tijd gebruik van menselijke werknemers in lageloonlanden als India, om routineus data in te voeren en klantenservicewerk uit te voeren voor klanten. Maar het systeem gaf advies om de hoeveelheid menselijke werknemers terug te dringen door bepaalde taken te automatiseren.

SynOps kan bijvoorbeeld een bestelling aannemen, een factuur opstellen, die factuur controleren aan de hand van een contract, fouten corrigeren en die vervolgens automatisch doorzetten naar de klant. Tegenover persbureau Bloomberg vertelt Polishook dat het niet de intentie is om mensen helemaal overbodig te maken. Wel wil Accenture met SynOps mensen “zo productief mogelijk” maken. “Zo kunnen ze zich richten op het werk dat een mens echt moet verrichten.”

Klanten die gebruik maken van SynOps kunnen zelf regels instellen voor de automatiseringstaken. Zo kunnen ze instellen dat de kunstmatige intelligentie een bepaald niveau van zekerheid moet hebben voordat het iets volledig verwerkt.