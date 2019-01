49-inch Philips 499P9H-monitor combineert twee schermen in één

Via MMD, zijn merklicentiepartner voor monitoren, heeft Philips vandaag een nieuw gebogen lcd-scherm gelanceerd. De Philips 499P9H Brilliance 32:9 SuperWide is een 49-inch display dat dankzij dit format gelijk staat aan twee monitoren van volledige grootte.

Het scherm is volgens Philips ontwikkeld met professionele gebruikers in gedachten. Waar zij normaliter allicht twee 27-inch Quad-HD schermen naast elkaar plaatsten, hoeft dat nu niet en hoeven ze enkel dit gebogen scherm te plaatsen. Dat bespaart in elk geval de nodige kabels die in huis staan.

Volgens Philips staat de 499P9H gelijk aan twee monitoren die naast elkaar staan. Omdat het apparaat verder gericht is op zakelijke professionals, heeft Philips ook voor andere high-end specificaties gekozen, die ook zijn reflectie vinden in de prijs. Het apparaat heeft namelijk een adviesprijs van 1.099 euro gekregen.

Veelzijdig model

Philips omschrijft de 499P9H als een “veelzijdig model”. Dat komt onder meer doordat het apparaat voorzien is van een USB-C ingang die snelle gegevensoverdracht en flexibele connectiviteit mogelijk maakt. Ook zit er een pop-up webcam in de monitor en heeft Philips voor een milieuvriendelijk ontwerp gekozen.

Hieronder volgen de belangrijkste specificaties van de monitor:

Een 1800r gebogen display.

Er is ingebouwde MultiClient Integrated KVM-switch met Multi-View-functie.

Philips heeft gekozen voor Dual Quad HD (5120 x 1440) resolutie.

Voor intense kleuren en betere scherptediepte is de monitor voorzien van VESA-gecertificeerde HDR 400-technologie.

Het VA-LED-display zorgt voor scherpe beelden vanuit elke kijkhoek.

Ingebouwd USB 3.1-C-dockingstation met vermogensafgifte.

USB 3.1-technologie die gegevensoverdracht moet versneller. Omdat het om een omkeerbare USB-C-connector gaat, kan alles met één enkele kabel worden aangesloten.

Er is ook een pop-up-webcam met gezichtsherkenning van Windows Hello ingebouwd, die discreet en veilig weggestopt kan worden wanneer deze niet in gebruik is.

Flicker-Free-technologie en LowBlue-modus.

Effectieve ergonomische functies, zoals een in hoogte verstelbare standaard met draai- en kantelfuncties en een muurbeugel.

De Philips 499P9H is verkrijgbaar met een adviesprijs van 1.099 euro.