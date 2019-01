Windows 10 October 2018 Update verdubbelt aantal gebruikers

De Windows 10 October 2018 Update begint eindelijk zijn weg te vinden naar gebruikers. Dat blijkt uit een nieuw rapport van AdDuplex. De update loopt wel nog steeds verschrikkelijk achter op zijn voorgangers, terwijl de volgende feature-update al in de coulissen staat te wachten.

“Van de meer dan 100.000 geanalyseerde [Windows 10] pc’s draait slechts 12,4 procent de October Update”, klinkt het in het rapport. Hoewel de cijfers van AdDuplex, een advertentienetwerk voor Windows-applicaties, niet één op één naar de volledige Windows-populatie kunnen worden geëxtrapoleerd, geven ze doorgaans wel de trends goed weer.

De October 2018 Update (Windows 10 1809) draait daarmee op dubbel zoveel toestellen in vergelijking met een maand geleden, maar is nog steeds ver verwijderd van de April 2018 Update, die een marktaandeel heeft van meer dan 80 procent.

Als de oktoberupdate geen versnelling hoger schakelt, komen we in april mogelijk in de situatie waarbij een groot deel van de gebruikers rechtstreeks van de aprilupdate van vorig jaar naar de nieuwe update van dit jaar (Windwows 19H1, versie 1903) overschakelt. “De October Update is gestaag gegroeid de laatste paar maanden, maar hij moet in februari duidelijk versnellen of helemaal worden geschrapt ten gunste van direct door te gaan naar 19H1”, aldus AdDuplex.

Moeilijke update

Het parcours van de Windows 10 October 2018 Update is allesbehalve vlekkeloos verlopen. De installatiebestanden werden oorspronkelijk begin oktober beschikbaar gemaakt, maar snel daarna weer offline gehaald vanwege een bug die bestanden deed verdwijnen.

Microsoft loste het probleem op, beloofde de verloren bestanden weer te herstellen en voelde zich half november zeker genoeg om de updatebestanden opnieuw online te plaatsen. 24 uur later werden er evenwel opnieuw bugs gevonden en heeft Microsoft op een heleboel machines de update geblokkeerd.

Pas midden december werd de oktoberupdate weer via Windows Update aangeboden voor gebruikers die manueel naar nieuwe updates zoeken. Sinds midden januari is een gefaseerde automatische uitrol aan de gang.

Gerelateerd: Windows 10 October 2018 Update: 6 functies om meteen te proberen