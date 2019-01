Slack telt meer dan 10 miljoen actieve gebruikers

Slack kondigt aan dat het de kaap van 10 miljoen actieve gebruikers heeft gerond, een klein half jaar nadat in augustus vorig jaar de mijlpaal van 8 miljoen gebruikers was bereikt.

Slack blijft daarmee aan hetzelfde tempo verdergroeien, ondanks de verhoogde concurrentie van Microsoft Teams, dat sinds vorige zomer een gratis versie aanbiedt. Rond hetzelfde moment kondigde Slack de overname van HipChat en Stride aan, wat de gebruikersbasis een kunstmatige boost gaf.

Slack maakte ook bekend dat het vandaag 85.000 betalende klanten heeft, goed voor een stijging van meer dan 50 procent in het afgelopen jaar. “Dit zijn organisaties met tientallen mensen naast diegenen met tienduizenden en ze omvatten bijna elk soort werk”, klinkt het in een blogpost. In hoeveel gebruikers zich dat vertaald, is niet helemaal duidelijk. Tijdens een eerdere mijlpaal vorig jaar sprak Slack van 3 miljoen gebruikers op de betaalde versie van het platform.

Tijdens een recente investeringsronde in augustus vorig jaar haalde Slack 427 miljoen dollar op. Het bedrijf wordt nu op 7,1 miljard dollar gewaardeerd en bereidt zich naar verluidt voor op en beursgang in de loop van dit jaar.

Gerelateerd: Microsoft Teams groter dan Slack, Hangouts krijgt klappen