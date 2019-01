Vanaf 2 april verdwijnt traditionele Google+ inclusief al je foto’s en video’s

Google heeft laten weten dat 2 april de ultieme datum is om al je Google+-data van het sociale netwerk te halen. Vanaf dan begint Google accounts en pagina’s te wissen van particuliere Google+-accounts. G Suite-gebruikers kunnen Google+ wel blijven gebruiken en mogen binnenkort nieuwe features verwachten.

Google maakte in oktober 2018 bekend dat het de stekker trok uit zijn sociale netwerk, dat in 2011 van start ging. Aanvankelijk was de sterfdatum voor augustus 2019 vastgelegd. Eind december 2018 besloot Google die deadline naar voren te schuiven na de ontdekking van een nieuw datalek. Vanaf 2 april 2019 is het helemaal gedaan met de consumentenversie van Google+.

Google gaat vanaf die dag stelselmatig accounts, pagina’s en media beginnen te verwijderen. Wie graag nog al zijn media van zijn of haar account wil halen, kan dat doen met deze tool. De verwijdering zal enkele maanden in beslag nemen.

Nieuwe deadlines

Vanaf 4 februari kan je geen nieuwe persoonlijke Google+-accounts meer aanmaken. Indien je website gebruik maakt van een Google+ loginknop, moet je naar een alternatief op zoek. Sommige varianten zullen automatisch worden omgezet naar een algemene Google login.

Wie Google+ gebruikt voor reacties op zijn of haar website, moet naar iets anders op zoek. De functionaliteit wordt uit Blogger verwijderd vanaf 4 februari en andere websites vanaf 7 maart. Alle reacties en commentaren worden ook verwijderd vanaf 2 april.

Ontwikkelaars die Google+ API’s of Google+ Sign-in gebruiken, kunnen volgens Google hier terecht voor een vlotte transitie naar een alternatief.

Zakelijke klanten

G Suite-klanten kunnen Google+ wel blijven gebruiken. Het krijgt verschillende nieuwe functies specifiek voor bedrijven. Het nieuwe platform krijgt een uitgebreide adminconsole waarbij je verschillende permissies kan hanteren. Zo maak je diverse groepen aan en bepaal je zelf wie toegang krijgt. Google+ krijgt ook uitgebreide analytics-software zodat afdelingshoofden het engagement van werknemers kunnen meten en posts kunnen modereren.

Google+ wordt in G Suite geïntegreerd en gaat de concurrentie aan met Slack, Teams en Workplace by Facebook. Bovendien is er ook nog Googles eigen Hangouts dat een nieuw zakelijk leven heeft gekregen binnen G Suite. Google geeft voorlopig weinig informatie over potentiële synergieën tussen beide.

