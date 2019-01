Veel digitale transformatieprogramma’s staan bij organisaties nog steeds in de kinderschoenen, blijkt uit de Dell Technologies Digital Transformation Index (DT Index). Zo zegt 78 procent van ondervraagde business leaders vanuit de gehele wereld dat digitale transformatie meer wijdverspreid moet zijn in hun organisatie.

Ook stelt 51 procent van de organisaties te verwachten moeite te hebben om binnen vijf jaar te voldoen aan de veranderende eisen van klanten. 30 procent geeft aan bezorgd te zijn in de komende vijf jaar achterop te raken.

Het onderzoek toont verder aan dat opkomende markten digitaal gezien het meest volwassen zijn. India, Brazilië en Thailand voeren die lijst aan. Ontwikkelde markten als Japan, Denemarken en Frankrijk scoren juist het laagst op digitale volwassenheid. Nederland eindigt samen met Zwitserland op de vier na laagste positie van de (ontwikkelde) EMEA-regio. De twee landen hebben een volwassenheidsscore van 41.

Verder blijken organisaties in opkomende markten vaker zelfverzekerd (53 procent) over hun kans om de gevestigde orde uit te dagen. In ontwikkelde landen is dit 40 procent.

Trage vordering

De eerste DT Index verscheen in 2016. Uit een vergelijking tussen de scores van 2016 en van nu, blijkt dat het digitale proces traag vordert. Organisaties blijken moeite te hebben met de snelle veranderingen. Zo groeide het percentage Digital Adopters wel van 14 procent naar 23 procent wereldwijd, maar het percentage Digital Leaders blijft op 5 procent hangen. 39 procent van de organisaties wereldwijd behoort tot de twee onderste groepen voor digitale volwassenheid, de Digital Laggards en Digital Followers.

Business Leaders lijken zich volgens het onderzoek op de rand van een vertrouwenscrisis te bevinden. 91 procent wordt belemmerd door aanhoudende obstakels in de digitale transformatie. Het gaat hierbij om een gebrek aan budget of middelen, een gebrek aan samenhangende digitale strategie en visie, en zorgen over privacy van data en cybersecurity. Ook een gebrek an steun van topmanagement en een gebrek aan afstemming en samenwerking zorgen voor problemen.

Verder stelt 49 procent van de ondervraagden te verwachten dat hun organisatie er moeite mee gaat krijgen om betrouwbaarheid aan te kunnen tonen in de komende vijf jaar. 32 procent vertrouwt er bovendien niet op dat hun organisatie aan regelgeving als de GDPR voldoet.

Toekomst

Om toekomstige transformatie te realiseren worden veelal dezelfde prioriteiten en investeringen genoemd. Het gaat onder meer om een grotere focus op workforce, security en IT. Ook wordt er veel geïnvesteerd in IoT, multi-cloud-omgevingen en kunstmatige intelligentie.