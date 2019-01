ServiceNow ziet omzet 36 procent groeien, maar leidt klein verlies

ServiceNow heeft zijn resultaten over 2018 bekendgemaakt. De omzet groeide fors: van 1,9 miljard dollar naar 2,6 miljard dollar (2,3 miljard euro). Dat is een groei van maar liefst 36 procent. Iets minder mooi is het nettoverlies van 26,7 miljoen dollar dat het bedrijf leed. Toch is dat stukken minder dan een jaar daarvoor, toen het verlies 149,1 miljoen dollar bedroeg.

Van de 2,6 miljard dollar die ServiceNow in de boeken kon noteren, was 2,4 miljard dollar afkomstig uit abonnementen. Dat is 39 procent meer dan een jaar daarvoor en hoger dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een omzet van 2,35 tot 2,37 miljard dollar in 2018 uit abonnementen. Ook de afdeling rond professionele diensten zag zijn omzet groeien: met 5 procent naar 187 miljoen dollar.

Goede cijfers

In het vierde kwartaal van 2018 kon ServiceNow een omzet van 715 miljoen dollar in de boeken schrijven. De nettowinst bedroeg 7 miljoen dollar over dat kwartaal. Het lijkt daarmee goed te gaan met het bedrijf, dat langzaamaan richting winstgevendheid beweegt. De forse investeringen die het doet zijn in elk geval nodig om klanten te werven. Het bedrijf zag overigens daardoor zijn cashreserves flink teruglopen, naar 556 miljoen dollar. Een jaar eerder was dat nog 726,5 miljoen dollar. Wel hadden alle aankopen een gezamenlijke waarde van 3,88 miljard dollar, tegenover 3,55 miljard dollar een jaar eerder.

ServiceNow deed veel overnames in 2018, waaronder die van FriendlyData. Het nam dat cloudbedrijf dat een natural language interface voor databases aanbiedt over in oktober. Ook nam de onderneming onder meer techstartup Parlo, SaaS-bedrijf VendorHawk en SkyGiraffe over. “Met deze technologische verbeteringen, willen we iedereen ertoe in staat stellen makkelijker datagedreven beslissingen te maken, de productiviteit te verhogen en bedrijven sneller laten groeien”, aldus Pat Casey de SVP van development and operations van ServiceNow over de overname van FriendlyData.

ServiceNow verwacht in 2019 zo’n 3,2 miljard dollar aan omzet uit abonnementsdiensten te kunnen boeken. Het denkt dan ook dat de omzet daaruit met 33 procent zal groeien.