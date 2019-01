Apple blokkeert Facebook-app die data over tieners verzamelde

Het houdt niet op voor Facebook. Afgelopen dinsdag bleek dat Facebook gebruikers – een aantal van hen onder de 18 – betaalde om deel te nemen aan een programma waarbij het sociale netwerk veel data verzamelde. Daarvoor gebruikte Facebook onder meer een VPN-app, die nu door Apple geblokkeerd is.

De site TechCrunch ontdekte afgelopen dinsdag dat Facebook via het Enterprise Developer Program van Apple, dat enkel bedoeld is voor interne diensten van bedrijven, een VPN-app distribueerde. Aangezien dat een overtreding was van de gebruiksvoorwaarden van Apple, is de app nu geblokkeerd.

Grotere impact

Facebook merkt de actie van Apple al meteen. Niet alleen heeft Apple namelijk de VPN-app, die Facebook Research genoemd was, geblokkeerd, ook heeft Apple Facebooks toestemming om interne apps te distribueren over het geheel ingetrokken. Daardoor zijn een aantal interne iOS-apps van Facebook niet langer toegankelijk, terwijl het ook om proefversies van Facebook-diensten gaat die ontwikkelaars van het bedrijf gebruikten.

Deze verstoring van het werk van Facebook is maar het topje van de ijsberg. Facebook is de afgelopen tijd meermaals in opspraak gekomen rond zijn privacybeleid. Gelekte gebruikersgegevens, verregaande tracking en meer hebben ervoor gezorgd dat er zowel in de Verenigde Staten als in de Europese Unie onderzoeken naar het netwerk van Mark Zuckerberg gedaan worden. Daarnaast verliest het netwerk in hoog tempo gebruikers in westerse landen, wat vermoedelijk deels versterkt wordt door deze privacyzorgen.

Elk aspect

De app die geblokkeerd werd, ging volgens TechCrunch vrij ver in zijn verzamelmethode. Gebruikers kregen elke maand een giftcard van 20 dollar en moesten in ruil daarvoor informatie over zo’n beetje elk aspect van hun online leven overdragen. De app had toegang tot de browsegeschiedenis van gebruikers, privéberichten die via sociale media verzonden werden, e-mails en bijlagen van die e-mails.

Ook kon Facebook de locatie van gebruikers tracken door die gegevens van andere apps die locatiegegevens verzamelden op te vragen. Daarnaast moesten sommige gebruikers screenshots maken van hun Amazon-bestellingen. In een statement stelt Facebook dat “er niets ‘geheim’ hieraan was; het is letterlijk de Facebook Research App genoemd”. De app zou volgens Facebook “niet ‘spioneren’, want al deze mensen gaven expliciet toestemming en werden betaald voor hun deelname aan dit programma.”