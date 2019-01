Infor maakt zijn ERP-systemen sneller en flexibeler

Infor, dat branchespecifieke cloudapplicaties levert, heeft vandaag aangekondigd dat het forse verbeteringen op het gebied van snelheid en flexibiliteit doorvoert. Het gaat om verbeteringen aan vier van de enterprise resource planning (ERP) systemen die Infor aanbiedt.

De productverbeteringen komen naar vier ERP-systemen van Infor, namelijk Infor LN, Infor CloudSuite Automotive, Infor CloudSuite Aerospace and Defense (A&D) en Infor CloudSuite Industrial Enterprise. De productverbeteringen helpen fabrikanten in de automobielindustrie, de ruimtevaart en defensie, de bouwsector, hightech en elektronica, industriële machinebouw en maakindustrie om hun bedrijfsprocessen en -doelen beter op elkaar af te stemmen, zonder dat hiervoor dure aanpassingen nodig zijn.

Verbeterde ERP-systemen

In een persbericht laat Infor weten dat het gaat om verbeteringen aan de schaalbare ERP-systemen en specifiek om functionele verbeteringen rond onder meer de productieplanning, mobiele diensten en resourcebeheer. Het bedrijf doet in zijn aankondiging niet alle verbeteringen uit de doeken, maar lichtte er wel drie uit.

Op de eerste plaats verbetert het de gebruikerservaring van rolgebaseerde startpagina’s en workbenches met uitbreidbare personalisatiemogelijkheden. Op die manier kunnen bedrijven de gebruikersinterface verder verbeteren en daardoor mogelijk ook wat verbeterde efficiëntie behalen. Het gebruiksgemak van deze ERP-systemen is ook verbeterd. Zo zijn er nieuwe multi-site mogelijkheden toegevoegd die helpen om gediversifieerde, wereldwijde activiteiten te ondersteunen. Tot slot legt Infor nog nadruk de uitbreidingsmogelijkheden die personalisatie van de oplossing, aanpassen van rapporten en continue technologie-upgrades mogelijk maken.

Dynamische tijden

Volgens Edward Talerico, product director bij Infor is het een dynamische tijd voor de “wereldwijde productie-industrie”. Talerico stelt dat fabrikanten ERP-systemen nodig hebben om snel te kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Daar komt bij dat klantbehoeften constant veranderen en mobiele professionals steeds meer in opkomst zijn. “Deze recente verbeteringen maken het voor fabrikanten makkelijker hun bedrijf snel en productief vooruit te helpen.”