Ericsson helpt serviceproviders met kunstmatige intelligentie voor verbeterd netwerkbeheer

De Zweedse aanbieder van netwerktechnologie Ericsson heeft onlangs de oplossing voor beheerde diensten Ericsson Operations Engine aangekondigd. Met deze beheerde diensten kunnen serviceproviders, vooral telecomaanbieders, netwerken van eindgebruikers met behulp van onder meer kunstmatige intelligentie en automatisering netwerkbeheersactiviteiten optimaler beheren en uitvoeren.

Volgens de netwerkleverancier kunnen serviceproviders met de tool voor beheerde diensten hun netwerk-, IT-, netwerkdesign-, en optimalisatiewerkzaamheden voor hun klanten eenvoudiger en efficiënter kunnen vormgeven. Daarnaast zouden deze diensten serviceproviders helpen bij de overstap naar 5G en het leveren van diensten rondom het Internet of Things (IoT).

Drie basiscomponenten

De nu gelanceerde oplossing bestaat concreet uit een drietal onderdelen. In de eerste plaats beschikt het over een servicegericht model dat is gebaseerd op de bedrijfsresultaten van de betreffende serviceprovider. De Ericsson Operations Engine analyseert via kunstmatige intelligentie, automatisering en data-analytics de diverse resultaten, zodat deze starks beter kan gaan sturen op onder meer een verbeterde klantenervaring, groei van de omzet en meer efficiëntie voor de business.

‘Data driven’ operationele uitrol

Het tweede onderdeel van de oplossing moet uiteindelijk resultaten leveren op alle aspecten van het daadwerkelijke netwerkbeheer, zoals met behulp van kunstmatige intelligentie ontwerp- en planningstoepassingen. Deze moeten uiteindelijk dan weer leiden tot een ‘data driven’ operationele uitrol van beheerde netwerkdiensten, een vlekkeloze en steeds voortgaande implementatie, het ontwikkelen van applicaties en andere innovatieve toepassingen.

Tot slot omvat de Ericsson Operations Engine de beste tools op basis van data, kunstmatige intelligentie en automatiseringsmogelijkheden die uiteindelijk de expertise en investeringen van de gebruikende serviceproviders moeten gaan verbeteren.