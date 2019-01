‘Canadees bedrijf overweegt KPN over te nemen’

Opvallend nieuws rond de Nederlandse provider KPN. Het Canadese bedrijf Brookfield Asset Management overweegt om samen met een aantal Nederlandse pensioenfondsen een overnamebod op de provider uit te brengen. Een daadwerkelijk bod is nog niet gemaakt en er zijn ook nog geen formele gesprekken geweest.

Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vandaag op basis van anonieme bronnen. Er zouden gesprekken gevoerd zijn tussen Brookfield en de Nederlandse pensioenfondsen APG Groep en PGGM. Of de aandeelhouders van KPN daar wel trek in hebben is niet zeker en het is ook niet duidelijk of er überhaupt een bod komt.

Eerdere poging

In de loop van 2013 probeerde America Movil SAB, de Latijns-Amerikaanse telecomprovider van miljardair Carlos Slim al om KPN over te nemen. America Movil is de grootste aandeelhouder in KPN, met een aandelenpakket met een waarde van 16 procent. Een onafhankelijke stichting die de belangen van de aandeelhouders van KPN moet beschermen, voorkwam dat die poging van America Movil lukte en kreeg via een beschermende maatregel tijdelijk ongeveer de helft van de aandelen van KPN in handen.

De vraag is of een eventuele overnamepoging dan nu wel succesvol zal zijn. Het is ook niet helemaal duidelijk waarom Brookfield en de pensioenfondsen een overnamebod overwegen uit te brengen. KPN heeft momenteel een waarde van tien miljard dollar. Om het bedrijf over te kunnen nemen zal een overnamebod in elk geval hoger dan dat uit moeten vallen, anders gaan aandeelhouders nooit akkoord.

Maar de vraag is of dat op dit moment wel een goed moment is. KPN staat onder druk door de forse concurrentie op de Nederlandse telecommarkt. VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Tele2 dingen elk mee naar de consument. Daarbij gaan Tele2 en T-Mobile binnenkort samen om beter te kunnen concurreren met KPN en VodafoneZiggo.