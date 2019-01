Omzet uit clouddiensten Microsoft blijft toenemen

Microsoft zag het afgelopen kwartaal zijn omzet met 12 procent groeien naar 32,5 miljard dollar. Opbrengsten uit de clouddienst Microsoft Azure groeiden met 76 procent. Maar anders dan verwacht nam de algehele groei van clouddiensten en pc’s af. Dit blijkt uit de kwartaalcijfers die Microsoft gisteren bekend maakte.

Microsoft verklaart aan Bloomberg dat zowel de omzet- als winstcijfers aan de verwachtingen voldoen. Zo behaalde de softwarereus op 31 december 2018 een winst van 8,58 miljard dollar, goed voor 1,10 dollar per aandeel. Eerder schatten analisten van Bloomberg de waarde van een aandeel op 1,09 dollar.

Marktwaarde Microsoft

Volgens Bloomberg steeg de marktwaarde van Microsoft afgelopen kwartaal boven zijn concurrenten. De beleggers zouden echter van mening zijn dat de cloud- en bedrijfssoftwareactiviteiten van Microsoft stabieler waren dan andere delen van de technologiemarkt. Zo zouden de commerciële cloud-verkopen het afgelopen kwartaal zijn gestegen met 48 procent tot 9 miljard dollar, terwijl de marges, die een maatstaaf bieden voor de winstgevenheid, met 5 procent toenamen tot ruim 62 procent.

“Microsoft heeft een periode van hypergroei doorgemaakt. Ze zien nog steeds groei, maar de vergelijkbare aantallen zijn moeilijker geworden. Het bedrijf ging van een gigantische opmars naar een meer ingetogen kwartaal. Het was niet de klapper waar sommigen op hoopten”, aldus Daniel Ives, analist bij Wedbush Securities.

Verwachte omzetgroei Intelligent Cloud

Amy Hood, Financial Officer van Microsoft, beaamt dat de vraag naar clouddiensten het afgelopen kwartaal is verminderd. Het bedrijf blijft naar eigen zeggen investeren in het uitbouwen van zijn cloudaanbod. Gedachten van chipfabrikanten over dat cloudproviders mogelijk voldoende capaciteit hebben opgebouwd, wat de uitgaven aan datacenters en apparatuur zou vertragen, is iets wat Hoof niet deelt. Microsoft blijft volgens haar in cloud datacenters investeren.

Hood verwacht dan ook dat dit kwartaal de omzet op het gebied van Intelligent Cloud met ongeveer 17 procent zal stijgen, aldus Bloomberg. Dit zou inclusief een daling van 2 procent zijn in verband met de impact van een sterke Amerikaanse dollar.

Wereldwijde afname pc-groei

Ondanks dat clouddiensten steeds meer het middelpunt vormen bij Microsoft, genereert de softwarereus nog steeds een groot deel van de inkomsten en winst uit zijn pc-tak. Wel neemt de groei hiervan steeds meer af. Er was eind 2018 korte tijd sprake van stabiliteit rondom de verkoop van pc’s, maar als snel zette de daling hiervan weer voort.

De laatste kwartaalcijfers laten wereldwijd dan ook een daling van 4,3 procent zijn op pc-zendingen. Volgens Gartner is de vraag naar pc’s deels te wijten aan politieke en economische onzekerheden. “Desktop software is hun oude legacy-bedrijf en we weten dat de pc-markt stinkt. Dat is een risico voor Microsoft”, aldus Daniel Morgan, fondsbeheerder bij Synovus Trust Company, in een verklaring aan Bloomberg.

