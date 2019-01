Windows Insiders kunnen overstappen naar volgende Windows 10 update

De volgende grote Windows 10 update (19H1 build 1903) wordt gefinaliseerd en gefinetuned voor de globale beschikbaarheid in april. Dat betekent dat nieuwe innovaties en experimenten voortaan voor 19H2 staan gepland dit eindejaar.

Ontwikkelaars die graag de laatste nieuwe (experimentele) versie van Windows 10 willen testen voor hun toepassingen, kunnen er nu voor kiezen om de finale fase van 19H1 over te slagen. Versie 19H2 wordt de versie waar alle nieuwste functies zullen verschijnen het komende halfjaar.

Hello #WindowsInsiders, have opened up Skip Ahead again so those Insiders interested in trying out super-early builds from our dev branch. Note opt-in’s are limited and once Skip Ahead is full, you will no longer be able to opt-in. pic.twitter.com/Vy1J2bqakv

— Windows Insider (@windowsinsider) January 30, 2019