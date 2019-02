‘Intel probeert datacenter-positie te versterken met overname Mellanox’

Intel wil de Israëlische netwerkspecialist Mellanox inlijven voor 6 miljard dollar. Op die manier maken de Amerikanen hun portfolio toekomstbestendig, en beletten ze vooral concurrenten om met Mellanox aan de haal te gaan.

Intel heeft 6 miljard dollar over voor de Israëlische netwerkspecialist Mellanox. Dat rapporteert de lokale pers. Dat bedrijf maakt InfiniBand en Ethernet-oplossingen voor datacenters, en kan onder andere Dell, HPE en Alibaba tot zijn klanten rekenen. Performante Ethernet-oplossingen en snelle interconnects via bijvoorbeeld InfiniBand worden in de nabije toekomst belangrijker dan ooit. Ze zijn de lijm die de krachtige datacenters van morgen bij elkaar houden.

Complementaire kennis

De alsmaar groeiende focus op AI en Big Data-workloads, samen met de overstap naar een geheugencentrische computerarchitectuur, maakt snelle verbindingen tussen datacentercomponenten onontbeerlijk. De markt is van levensbelang voor Intel, dat weliswaar een quasi-monopolie heeft als het op cpu’s aankomt, maar langs alle kanten concurrentie voelt omwille van de verschuiving. Intel zelf zet in op de nieuwe realiteit met onder andere de Optane-producten, en heeft zelf Omni-Path als alternatief voor InfiniBand.

Met de acquisitie van Mellanox haalt Intel de nodige producten en kennis in huis om zijn bestaande portfolio samen te brengen. InfiniBand en Omni-Path zijn bovendien geen totaal verschillende beestjes: ze gebruiken dezelfde Open Fabrics Enterprise Distribution Drivers. Bovendien investeert Intel best sterk in Israël, waardoor er een synergie tussen de twee organisaties kan ontstaan die voor beiden goed is.

Strategische motivatie

Functioneel is de overname dus best te begrijpen, maar de hoofdmotivatie is vermoedelijk strategisch. Mellanox kreeg er eind vorig jaar al van langs toen het een overname door Marvell weigerde, en Microsoft en Xilinx toonden ook al interesse. Die laatste twee zouden volgens de geruchten bereid zijn om 5 miljard dollar op de tafel te leggen. Voor Intel is Mellanox zeker een waardevolle toevoeging aan de familie, maar onder een andere vlag is het bedrijf vooral een gevaarlijke concurrent. Intel zou er als de dood voor zijn om de netwerkspecialist in handen van een directe concurrent te zien vallen.

Dat verklaart waarom de blauwen plots 6 miljard uit hun hoed toveren op een moment dat het zacht gezegd toch niet al te vlot gaat met het bedrijf. Een fulltime-CEO ontbreekt, de fabs kunnen de vraag niet aan, en 10 nm is nog steeds een vies woord.

Het overnamebod betekent niet dat de acquisitie ook daadwerkelijk doorgaat, al is dat gezien het bod niet onrealistisch. Bovendien werkt er heel wat ex-Intel-personeel bij Mellanox, wat de integratie in het moederschip in theorie eenvoudiger kan maken. Mellanox heeft vandaag 2.700 medewerkers, Intel heeft 12.700 mensen rondlopen in Israël.

