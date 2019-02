Binance maakt aankoop cryptovaluta met creditcard mogelijk

Binance staat gebruikers nu ook toe om geld uit te geven dat ze niet hebben. Daartoe heeft het platform ondersteuning toegevoegd voor creditcards van Mastercard en Visa.

Het gebruik van creditcards in cryptovaluta is enigszins controversieel. Dat komt door de risico’s die eraan verbonden zijn. Denk maar aan de manier waarop de koers van de bitcoin vorig jaar in korte tijd een enorme val doormaakte. Coinbase stopte vorig jaar dan ook met het toestaan van creditcardaankopen, al stond het ze later toe en rekende het extra kosten voor gebruikers.

Meer verkopen

De CEO van Binance, Changpeng Zhao, laat aan de site Cointelegraph weten dat Binance de klant zoveel mogelijk opties wil bieden om cryptovaluta te kopen. Dat moet wel, want de markt moet nog groeien en dus moet er zoveel mogelijk geld naartoe. Dat kan volgens Zhao alleen maar als er steeds meer betaalmethoden zijn.

Uit het persbericht van Binance blijkt dat gebruikers hun Mastercard of Visa-kaart kunnen gebruiken om de grootste cryptovaluta te kopen: bitcoin, ethereum, litecoin en ripple. De verkoop van cryptovaluta via creditcards is mogelijk dankzij een samenwerking tussen Binance en Simplex, een betalingsbedrijf dat zich richt op verkopen van cryptovaluta.

Enige beperkingen

Niet alleen is op dit moment het aantal cryptovaluta dat te koop is met creditcards beperkt tot de grootste valuta, ook zijn er bepaalde geografische beperkingen. Simplex is namelijk nog lang niet overal actief en in de Verenigde Staten biedt het niet in alle staten zijn diensten aan. Tot slot is niet elke bank ondersteund. Sommige gebruikers kunnen dus geen cryptovaluta kopen met hun creditcard.

Binance laat aan de site TechCrunch weten dat als een aankoop via creditcard plaatsvindt, gebruikers daar 3,5 procent aan kosten voor moeten betalen. Ook moeten ze 10 tot 30 minuten wachten op hun tokens. Zodra die binnen zijn, is het handelen erin gratis op het platform.