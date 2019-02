Google maakt Cloud Firestore beschikbaar voor mobiele app-ontwikkelaars

Google heeft zijn Cloud Firestore-database voor mobiele, web- en IoT-applicaties algemeen beschikbaar gemaakt. Het gaat om een serverless, NoSQL-database die ontworpen is om om te gaan met ongestructureerde data die niet voldoet aan conventionele datamodellen en daardoor niet goed werkt voor een mainstream relationele database.

De Cloud Firestore werd ruim een jaar geleden al als bètaversie gelanceerd. Sindsdien is de dienst erg populair geworden, met ruim een miljoen instances van de database die live zijn.

De dienst integreert met het Google Cloud Platform en Firebase, het mobiele ontwikkelaarsplatform van Google. Ook biedt het diverse belangrijke functies voor ontwikkelaars van mobiele apps. Zo kan het data in real-time tussen apparaten synchroniseren, meldt Silicon Angle.

Verder gebruikt het concepten genaamd collections en documents om query-data te structureren. Daarmee kunnen queries veel verder worden opgeschaald dan mogelijk is met een reguliere NoSQL-database. Daarnaast laat de dienst apps offline werken met een database op het mobiele apparaat, zodat apps blijven werken als de verbinding verloren is.

Cloud Firestore helpt ook bij het versnellen en vereenvoudigen van het bouwen van serverless applicaties. Data kan geëxporteerd worden naar Google’s BigQuery-dienst voor geavanceerde analytics en machine learning-doeleinden. Ook is er een nieuwe integratie met Stackdriver gelanceerd, Google’s cloud computing systems management-dienst dat prestatie- en diagnostische data biedt aan gebruikers van de public cloud. De integratie is een bètaversie en maakt het voor gebruikers mogelijk om lees-, schrijf- en verwijder-operaties vrijwel in real-time te monitoren.

Toepassingen

De dienst wordt onder meer gebruikt door de Telegraph Media Group Limited, de uitgever van de Britse krant de Daily Telegraph. Het bedrijf gebruikt de dienst om lezers te helpen om eenvoudiger relevante content te vinden. Hawkin Dynamics gebruikt het om apparaten aan te sturen die de prestaties van atleten meten en volgen.

Cloud Firestore is vanaf nu beschikbaar in dertien regio’s en wordt flink goedkoper. Regionale instances worden in sommige gebieden maar liefst 50 procent goedkoper.