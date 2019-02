Cloud geeft boost aan winst Amazon in vierde kwartaal 2018

Amazon heeft in het vierde kwartaal van 2018 opnieuw vooral winst gemaakt met zijn cloud computing-afdeling AWS. De kwartaalcijfers kwamen bovendien hoger uit dan de verwachtingen van analisten. De verwachtingen voor het eerste kwartaal van dit jaar vielen echter tegen, meldt Silicon Angle.

De winst kwam vorig kwartaal uit op 6,04 dollar per aandeel, wat een stijging van 61 procent is ten opzichte van een jaar eerder. Het operationele inkomen steeg met 81 procent naar 3,8 miljard dollar (3,3 miljard euro). De omzet uit AWS steeg met maar liefst 45 procent naar 7,4 miljard dollar. Het operationele inkomen van de afdeling kwam uit op 2,18 miljard dollar, 61 procent meer dan een jaar eerder.

Daarmee zijn de verwachtingen van analisten ruim overtroffen. Zij dachten aan een winst van 5,65 dollar per aandeel voor het gehele bedrijf, met een operationeel inkomen van 3,09 miljard dollar. AWS zou volgens analisten 7,3 miljard dollar aan omzet draaien.

AWS

AWS was dus goed voor ongeveer 11 procent van alle omzet, maar blijft een belangrijke bron van winst voor Amazon. Het haalt namelijk meer operationele winst op dan de rest van het bedrijf bij elkaar. Ten opzichte van een kwartaal eerder was de omzetgroei gedaald met minder dan een procentpunt. In het gehele jaar wist de afdeling echter 30 miljard dollar aan omzet te draaien.

In het vierde kwartaal wist AWS een serie aan nieuwe klanten binnen te halen. Het ging onder meer om Korean Air Lines, het biotech-bedrijf Amgen, Ellie Mae en Guardian Life Insurance. Daarnaast onthulde het tijdens re:Invent in november diverse nieuwe diensten.

De cloud was echter niet de enige bron van hogere winsten voor Amazon. Zo waren er sterke verkopen tijdens de feestdagen en groeit de adverteerdersafdeling van het bedrijf. De “andere omzet”-categorie, die vooral uit advertenties bestaat, wist vrijwel te verdubbelen naar 3,39 miljard dollar. Ongeveer 1 miljard dollar daarvan was echter het gevolg van een wijziging in accounting vorig jaar.

Volgende kwartaal

Voor het eerste kwartaal van 2019 verwacht het bedrijf echter weinig spectaculaire cijfers. De omzet komt dan naar verwachting tussen de 56 miljard en 60 miljard dollar uit, wat een stijging van 10 tot 18 procent is. Het operationele inkomen wordt naar verwachting tussen de 2,3 miljard en 3,3 miljard dollar.

Investeerders bleken niet blij met dat vooruitzicht. De aandelen van het bedrijf daalden met ruim 4 procent.