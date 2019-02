Ericsson breidt zijn IoT-portfolio uit met nieuwe diensten

Ericsson breidt zijn aanbod rond het Internet of Things (IoT) uit. Het gaat om nieuwe oplossingen in vier verschillende IoT-segmenten in zowel 4G- als 5G-netwerken. De achterliggende gedachte is dat de helpen bij verschillende gebruiksgevallen, van automotive tot fabricage.

Als onderdeel van zijn IoT-portfolio heeft Ericsson nieuwe diensten toegevoegd aan zijn Massive IoT en Critical IoT-segmenten. Daarnaast zijn er twee nieuwe segmenten aan het IoT-portfolio toegevoegd: Broadband IoT en Industrial Automation IoT. Daarmee breidt het bedrijf zijn aanbod nog verder uit, nadat het eerder al nieuwe AI-diensten aankondigde voor providers die IoT- en 5G-netwerken willen uitrollen.

Mobiele breedband

Ericsson laat weten dat Broadband IoT gericht is op de adoptatie van “mobiele breedbandmogelijkheden van IoT”. De dienst ondersteunt “meer data” en biedt “minder vertragingen dan Massive IoT”. “Industrial Automation IoT maakt geavanceerde industriële automatiseringstoepassingen met extreem veeleisende connectiviteitseisen mogelijk.”

Massive IoT moet producten bieden voor onder meer smart metering en asset tracking. Een van de nieuwe oplossingen hierin is de mogelijkheid van Ericsson om met zijn narrowband IoT-netwerk afstanden van tot honderd kilometer te dekken. “Dit opent grote mogelijkheden in IoT-connectiviteit in landelijke en afgelegen gebieden, vooral als het aankomt op logistiek, agricultuur en het milieu”, aldus Ericsson.

In het nieuwe Broadband IoT-segment lanceert de netwerkgigant verder producten waaronder RAN-slicing, 2Gbps LTE met 10ms latency, drone detectie en linkcontrole, evenals Advanced Subscriber Group Handling. Volgens Ericsson zijn deze oplossingen vooral geschikt voor automotive, drones, AR/VR, wearables, smart utilities en smart manufacturing industries. Tot slot is Critical IoT gericht op autonome voertuigen en Industrial Automation IoT op robots in fabrieken en assemblagelijnen.

De nieuwe producten zijn gelanceerd om in te spelen op de groeiende IoT-markt. Ericsson stelt dat het aantal IoT-verbindingen in 2024 tot 4,1 miljard groeit. “Van de 4,1 miljard mobiele IoT-verbindingen, verwachten we er 2,7 miljard in Noordoost-Azië – een cijfer dat onze ambities en de grootte van het mobiele netwerk in deze regio reflecteert”, aldus Ericsson in zijn recente Mobility Report.