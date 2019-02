Datto maakt geautomatiseerd patchen van endpoints efficiënter

Datto, een leverancier van cloudgebaseerde remote monitoring- en beheermogelijkheden voor Managed Service Providers (MSP’s), heeft onlangs release 6.5 van zijn Remote Monitoring & Management-tool (RMM) uitgebracht. Hiermee kunnen MSP’s nu eenvoudig op afstand voor hun klanten endpoints of andere zakelijke applicaties beveiligen met patches van diverse securityaanbieders.

De specialist in cloudgebaseerde diensten voor MSP’s geeft aan dat met RMM-versie 6.5 de verbeterde remote endpoint-patchmanagementfunctionaliteit het belangrijkste onderdeel zijn van de nu uitgebrachte release. Hiermee wil het zijn klanten helpen om een goed antwoord te vinden op de toenemende dreiging die uitgaat van aanvallen op zakelijke endpoints en daarbij tegelijkertijd ook meer bescherming kunnen bieden voor data.

Cloudgebaseerde oplossing

RMM is een intuïtieve en schaalbare cloudoplossing voor remote monitoring en beheersmogelijkheden. Hiermee kunnen MSP’s de IT-infrastructuur van vooral middelgrote en kleinere bedrijven met krachtige automatiseringstools, zoals netwerkmonitoring, patchmanagement en remote control, veilig en effectief beheren. Zo voorkomen deze leveranciers van managed services proactief mogelijke problemen en kunnen ze sneller reageren op incidenten, waardoor een hogere servicekwaliteit kan worden geleverd. De dienst RMM vormt onderdeel van de overkoepelende cloudgebaseerde Datto Business Management-oplossing.

Bescherming tegen phising

Meer concreet moet het nu geboden geautomatiseerde third-party patchmanagement MSP’s helpen om ervoor te zorgen dat hun eindklanten onder meer worden beschermd tegen belangrijke kwetsbaarheden, zoals menselijke fouten door phishing. De nu uitgebrachte versie van RMM zorgt ervoor dat alle software van klanten automatisch naar de laatste versie wordt geüpdatet.

Datto RMM 6.5 automatiseert het updaten van veelgebruikte businessapplicaties, zoals Adobe Acrobat, Oracle Java en Mozilla Firefox, volledig. Proactief softwarepatchmanagement is nu in deze versie ingebouwd, waardoor dit een krachtig platform is voor het veilig beheren van endpoints.