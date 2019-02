Mimecast neemt Simply Migrate over voor makkelijkere datamigratie

Mimecast heeft vandaag bekendgemaakt dat het Simply Migrate overgenomen heeft. Het bedrijf dat e-mail en datasecurity aanbiedt, neemt daarmee de aanbieder van datamigratietechnologie over. Middels de overname wordt het portfolio van Mimecast dan ook een stuk uitgebreider.

Mimecast breidt zijn migratiediensten uit met het portfolio van Simply Migrate en biedt daarmee nieuwe connectors aan. Simply Migrate is erop gericht om organisaties te helpen hun data uit verouderde archieven te halen en die naar de cloud te verhuizen. Mimecast speelt daarop in met zijn cloudaanbod en mogelijkheden voor databescherming.

Kosten besparen

Door hun data uit verouderde archieven te halen, zouden bedrijven kosten kunnen besparen. Ook helpt het bij het beschermen van intellectueel eigendom, bewaren van institutioneel geheugen en het versnellen van e-discovery en compliance. De kosten en complexiteit van legacy datamigratie is een van de voornaamste obstakels die ervoor zorgen dat bedrijven niet zo snel overstappen op cloudarchieven zoals die van Mimecast.

De overname van Simply Migrate moet klanten of geïnteresseerde partijen helpen om sneller, goedkoper en betrouwbaarder over te schakelen op de Mimecast-cloud. In een statement laat Peter Bauer, de CEO van Mimecast, weten dat veel legacy archiefsystemen compleet verouderd zijn. “Ook kunnen ze vaak niet de groei en steeds veranderende eisen van een modern bedrijf aan”, aldus Bauer. “Veel organisaties worstelen met de groeiende e-mail opslagvolumes, evenals andere ongestructureerde datatypes, gecombineerd met de kosten en het beheer dat komt kijken bij on-premise opslag.”

Om die reden neemt Mimecast nu Simply Migrate over. “Klanten kunnen zo van de voordelen van het Mimecast Cloud Archive genieten”, aldus Bauer. “De technologie van Simply Migrate is erop gericht om end-to-end migratie naar het Mimecast Cloud Archive mogelijk te maken, vermindert de kosten en bovendien ook de operationele complexiteit. Gecombineerd zorgt dat voor een superieur resultaat met flexibelere toegang tot data, case management, supervisie en meer.”