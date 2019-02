KnowBe4, maker en leverancier van trainingen voor security awareness, heeft een nieuwe rapportagetool toegevoegd aan zijn trainings- en phishingsimulatieplatform. Het gaat om Advanced Roll-up Reporting, waarmee beheerders van het platform sneller en beter overzicht moeten krijgen in de stand van zaken onder gebruikers.

De nieuwe tool zit in het Account Management Console van het platform. Naar eigen zeggen is de tool vooral geschikt voor bedrijven met veel gebruikers, zoals service providers, resellers en enterprises.

In Advanced Roll-up Reporting zitten onder meer risicoanalysecijfers, een gebruikersdashboard en een overzicht van de gevolgde trainingen door gebruikers. Verder toont het een Phish-Prone Percentage, wat aangeeft hoe groot de kans is dat iemand op een phishing-mail zal klikken. Daarnaast zijn trainingen te vergelijken en is er een tool voor licentiemanagement. Met de tool moeten beheerders onder meer inzicht krijgen in de sterke en zwakkere delen van de populatie.

Menselijke factor

KnowBe4 is een bedrijf dat organisaties helpt met het omgaan met de menselijke factor in cybersecurity. Dit doet het onder meer met een trainingsplatform met contenten phishing-simulaties. “Het is onmogelijk om een bedrijf goed te beveiligen tegen cybercrime zonder de mensen in ogenschouw te nemen”, stelt Jeffrey de Graaf, EMEA directeur van KnowBe4. “Hackers hebben nog altijd veel succes met zogenaamde social engineering aanvallen en vernuftige phishingmails.”

De Graaf stelt dat het bekijken van de digitale weerbaarheid van werknemers een goed vertrekpunt is. “Je wil weten hoe snel ze leren van de gesimuleerde aanvallen en trainingen. Advanced Roll-up Reporting geeft beheerders dat inzicht. Ze zijn hierdoor minder tijd kwijt aan het analyseren van gebruikersdata en kunnen meer energie stoppen in de juiste dingen testen en trainen.”

Onderzoek van Sophos wees in 2018 uit dat 41 procent van de organisaties dagelijks in aanraking komt met pogingen tot phishing. De meest voorkomende phishing-mails gaan bijvoorbeeld over het maken van een afspraak of over verkeersboetes.