Nutanix en Cumulus werken aan eenvoudigere Hyper-Converged Infrastructure

Cumulus Networks, dat netwerksoftware voor datacenters levert, gaat samenwerken met Nutanix. Samen gaan ze het networking-gedeelte van Hyper-Converged Infrastructure (HCI) vereenvoudigen. Daarvoor integreren ze niet alleen hun systemen, maar ook hun software. Dat moet het voor bedrijven makkelijker maken om hun systemen goed te laten draaien.

Afgelopen dinsdag liet Cumulus weten dat het zijn Cumulus Linux besturingssysteem en NetQ beheersoftware heeft geïntegreerd met de Prism-managementsoftware van Nutanix. Mensen die datacenters laten draaien met behulp van door Nutanix aangedreven Hyper-Converged-apparatuur, kunnen die systemen nu beheren via één gebruiksinterface.

Vereenvoudigen door samenwerking

CEO Josh Leslie van Cumulus legt in een interview met Data Center Knowledge uit dat een van de uitdagingen van HCI is dat het “het reken- en opslagwerk vereenvoudigt, maar niet zoveel doet voor het netwerkgedeelte.” Volgens hem gaat de samenwerking daar dan ook om. “We helpen het proces van Nutanix-systemen aan een netwerk koppelen en opschalen vereenvoudigen. Daardoor wordt het gebruiken van Nutanix-systemen en de Cumulus-software erg makkelijk en sluiten ze naadloos op elkaar aan.”

Hyper-Converged systemen, die zowel servers als opslag en virtualisatie combineren in één toepassing, zijn voor steeds meer omzet goed. In het tweede kwartaal van 2018 waren ze alleen al goed voor een omzet van 1,5 miljard dollar. Nutanix legt daar dan ook steeds meer nadruk op en haalt er meer omzet uit. Het bedrijf heeft 34,2 procent van de markt in handen, ongeveer evenveel als zijn grote concurrent VMware.

Overal partnerschappen

Cumulus biedt een Linux OS aan voor de netwerkswitches van datacenters en concurreert met marktleiders Cisco, Arista Networks en Juniper Networks. Het partnerschap dat het aangaat met Nutanix maakt onderdeel uit van een bredere trend. Steeds meer HCI-aanbieders gaan samenwerken en integreren hun interfaces zodat hun aanbod beter op elkaar afgestemd is.

Zo heeft Dell EMC besloten zijn systemen te integreren met die van VMware. Daar komt bij dat het samenwerkt met bedrijven als Cumulus, Big Switch en Pluribus Networks. Ook HP doet dat middels samenwerkingen met Plexxi. Zo’n beetje elke netwerkaanbieder wil ook meedoen op de HCI-markt en daar zijn dit soort overnames en samenwerkingen cruciaal voor.

Die integraties zijn soms nog behoorlijk ingewikkeld. Cumulus en Nutanix hebben er zes tot negen maanden aan gewerkt om hun software te integreren.