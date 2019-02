Microsoft lanceert Azure-instances aangedreven door AMD-chips

Microsoft heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe computing instance beschikbaar is voor Azure. Die nieuwe instance is geschikt gemaakt voor databases, Hadoop-clusters en andere analytische workloads. Een van de functies die de Lsv2-series onderscheidt van andere opties binnen de Microsoft-cloud, is de chip die hieraan ten grondslag ligt.

In dit specifieke geval heeft Microsoft namelijk gekozen voor een instance die draait op een AMD Epyc-chip. Eerdere instances draaiden juist op de marktleidende Xeon-processor van Intel Corp. Maar Microsoft heeft er in dit geval dus voor gekozen om voor een concurrerend bedrijf te gaan.

Veel out/input

Recente toevoegingen aan de Epyc-producten hebben AMD de laatste tijd heel erg geholpen om zich een weg in de normaliter door Intel gedomineerde markt van CPU’s voor datacenters te banen. De aandelen van AMD stegen met vier procent in waarde toen Amazon Web Instances bekend maakte dat het nieuwe AMD-chips zou gebruiken voor twee van zijn instance-productlijnen.

Een van die producten, de R5a, is gericht op eenzelfde soort database als de nieuwe Lsv2-machines van Azure. Maar waar de R5a zich vooral onderscheidt door grote hoeveelheden beschikbaar geheugen, legt de Lsv2 vooral nadruk op het ondersteunen van een hoog volume aan input/output operaties. Dat is een centrale vereiste voor apps als Hadoop, die veel data van en naar de opslag laten lopen.

De nieuwe instances worden in vijf formaten geleverd, met acht tot tachtig virtuele CPU’s. Ze bieden ondersteuning voor 340.000 tot 3.400.000 input/output-operaties per seconde, met maximaal 19 terabyte aan opslagcapaciteit. Wat het geheugen betreft, biedt elke machine op zichzelf tussen de 64 6n 640 gigibytes aan werkgeheugen. Voor de duidelijkheid: één gigibyte staat gelijk aan 1.074 gigabyte.

Onder de motorkap maken alle vijf de Lsv2-instances die beschikbaar zijn, gebruik van AMD’s Epyc 7551 CPU. Die chip gebruikt 32 processorkernen die geklokt zijn op minimaal 2 GHz en gecombineerd 62 threats ondersteunen. De kloksnelheid loopt op tot een maximum van 2,55 GHz als alle kernen draaien en 3GHz in single-core modus.