Safari-ontwikkelaars bedenken nieuwe manier om advertenties te bestrijden

Ontwikkelaars die werken aan de WebKit-engine, die aan de kern van de Safaribrowser van Apple ligt, kijken naar manieren om de hoeveelheid JavaScript die geladen kan worden door een website te begrenzen. Het is een nieuwe en unieke manier om het op te nemen tegen websites die teveel of te indringende advertenties laden.

De code die hoort bij advertenties, analytics en tracking scripts, behoort tot de zwaarste JavaScript-bestanden die zich vandaag de dag op sites bevinden. Het idee van de ontwikkelaars is dan ook om de belasting van sites op JavaScript-hulpbronnen te beperken. Op die manier moeten webontwikkelaars kiezen welke JavaScripts ze belangrijker vinden. Zo zouden de ontwikkelaars mogelijk sitebouwers ertoe kunnen verleiden minder advertenties te tonen, of minder trackers te installeren op hun pagina’s.

Tijd investeren

De sites die er op hun beurt voor kiezen om advertenties te tonen en gebruikers te tracken, zullen hoe dan ook tijd investeren om hun code te optimaliseren. Dat zou in basis moeten leiden tot sneller ladende en soepeler opererende websites. Vorige week is men begonnen met werken aan dit experiment.

Het gaat nog niet om een functie die getest kan worden door gebruikers van Safari, daar zijn nog enige weken of misschien zelfs maanden aan werkzaamheden voor nodig. Toch is het idee om de hoeveelheid JavaScript-scripts die geladen kunnen worden te beperken interessant en wordt er positief op gereageerd vanuit diverse experts op het gebied van webontwikkeling.

Nieuwe pop-up

Ook het team achter Google Chrome werkt aan eenzelfde concept. De bedoeling is bij Chrome om dit script uit te breiden naar meer dan alleen JavaScript-code. De toegang die advertenties hebben tot online fonts, afbeeldingen en CSS-stylesheets zal binnen Chrome ook teruggedrongen worden.

De ontwikkelaars van Safari kiezen er echter voor om eerst alleen JavaScript te beperken. Enigszins minder positief ontvangen is het idee om een pop-up te laten verschijnen als een website de limiet bereikt. Een gebruiker moet vervolgens kiezen of de site meer content mag laden dan in eerste instantie toegestaan is.