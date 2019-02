Mozilla stopt uitrol Firefox 65 na overmoedige websiteblokkering

Firefox 65, dat extra privacy moest bieden door trackers te blokkeren, ligt in de clinch met antivirussoftware waardoor veel te veel websites geblokkeerd worden. Mozilla trekt de update in afwachting van een oplossing in.

Met Firefox 65 trok Mozilla de privacy-kaart. De nieuwste versie van de browser moet gebruikers beschermen door tracking te blokkeren, en geeft surfers bovendien de optie om nauwkeuriger te controleren wat ze precies willen delen. Het lijkt er op dat de filter die hiervoor gebruikt wordt, een onverwachts neveneffect heeft. Wie Firefox 65 gebruikt in combinatie met Avast of AVG, merkt volgens verschillende bronnen dat websites plots niet meer toegankelijk zijn.

Het lijkt te gaan om willekeurige sites, maar de fout discrimineert niet. Grote websites zoals Twitter worden gestopt, net als kleintjes. Wie een site probeert te bezoeken, loopt tegen de SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER-foutmelding aan. Firefox geeft met andere woorden (onterecht) aan dat een verbinding met een site niet veilig is. De manier waarop HTTPS-scanning in de antivirussoftware samenwerkt met Firefox 65 ligt aan de basis.

Oplossing

Mozilla stopt de uitrol van de update van zijn browser tot het probleem is opgelost. Wie Firefox 65 al binnenhaalde, kan HTTPS-scanning in zijn antivirussuite uitschakelen, of Firefox verplichten om automatisch alle certificaten in de Windows Certificate-store te vertrouwen. Dat laatste doe door naar about:config te surfen en security.enterprise_roots.enabled naar true te zetten.

Het probleem treft enkel Windowsgebruikers. Het is goed mogelijk dat ook andere antivirussuites voor problemen zorgen. Gebruik je Firefox en raak je plots niet meer op je favoriete website, dan ken je de schuldige. Wanneer het probleem definitief van de baan zal zijn, en Mozilla de uitrol van Firefox 65 voortzet, is nog onduidelijk.

