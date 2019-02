Intel stopt met productie Itanium-cpu’s

In 2021 rolt de laatste Itanium-chip van de band. De processors, ooit aangekondigd als de toekomst van computing, maakten hun potentieel nooit waar. 20 jaar na de lancering van de Itanium-architectuur komt het verhaal nu tot een einde.

Het is alle hens aan dek voor HPE: de servergigant heeft nog tot 30 januari 2020 om nieuwe Itanium-processors te bestellen bij Intel. Dat is de uiterste besteldatum voor de serverchips, die vandaag alleen nog gebruikt worden in de Integrity Superdome-producten van de fabrikant. Midden 2021 zal de laatste Itanium 9700 Kitson-cpu van de band rollen, waarna Intel de fabs gaat sluiten.

Itanium, gebaseerd op de beloftevolle maar overdreven complexe IA-64-architectuur, behaalde nooit zijn gehypete potentieel. De chipfamilie moest bij zijn lancering in 2001 extreem goed zijn in parallel rekenwerk, en was de gedoodverfde opvolger van IA-32. Een inherent designprobleem en compatibiliteitsproblemen zorgden er voor dat Itanium nooit zijn doel bereikte.

Uitgesteld overlijden

De productie van de chips kost Intel en HPE handevol geld. Die laatste betaalde Intel immers om Itanium door te ontwikkelen, vermoedelijk om beloftes aan klanten na te komen en een kostelijke rechtszaak te vermijden. Aan die samenwerking komt nu een einde. HPE Integrity Superdome-servers genieten nog tot minstens 2025 ondersteuning, en mogelijks langer als HPE voldoende stock inslaat en beslist om zijn eigen HP-UX 11i v3-besturingssysteem te blijven ondersteunen.

De impact van het einde van Itanium op de servermarkt zal miniem zijn, maar vanuit een historisch perspectief sterft er in 2021 een stukje ambitieuze processorgeschiedenis.

