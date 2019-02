Ultima voor 11 miljard dollar overgenomen

Ultima Software Group, dat cloudgebaseerde workforce management diensten levert en concurreert met onder meer Oracle, gaat akkoord met het voorstel van een investeringsconsortium om weer een privébedrijf te worden. Het betreft dus een overname waarmee een bedrag van 11 miljard dollar, ofwel 9,62 miljard euro, gemoeid.

De deal is vanochtend bekendgemaakt, nadat het bestuur deze unaniem goedkeurde. Het consortium dat achter de overname zit, wordt aangevoerd door investeerders als Hellman & Friedman en de Blackstone Group. Zij bieden 331,50 dollar (290,28 euro) per aandeel. Dat is 32 procent meer dan de gemiddelde aandelenkoers van Ultima de afgelopen dertig dagen en 19 procent meer dan de aandelen afgelopen vrijdag waard waren.

Groot momentum

Het prijskaartje is een reflectie van de gevestigde marktpositie die Ultima ondertussen heeft. Het bedrijf werd in 1990 opgericht en biedt een breed aanbod van clouddiensten. Die helpen HR-afdelingen hun dagelijkse activiteiten uit te voeren. Van recruitment tot salarismanagement, aangevuld met een reeks analytische tools, maakt het bedrijf het monitoren van de werknemersschare van een bedrijf eenvoudig.

Eerder dit jaar nog breidde Ultima zijn aanbod uit door de Franse startup PeopleDoc over te nemen voor 300 miljoen dollar (262,69 miljoen euro). Die ontwikkelde een dienst die HR-teams ertoe in staat stelt al hun documenten op één plek te beheren en daaraan gerelateerde taken te automatiseren. Het momentum van Ultima is mede daardoor groot.

Concurrerender maken

Afgelopen kwartaal boekte het bedrijf namelijk een omzet van 287,8 miljoen dollar (252,01 miljoen euro), 22 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Daarnaast wist het 96 procent van zijn klanten vast te houden. Die combinatie maakt van Ultima een van de snelst groeiende spelers in het HR-segment van de cloudmarkt. Daarin concurreert het onder meer met Oracle, SAP en ADP.

De hoop van de nieuwe eigenaren van Ultima is dit momentum vast te kunnen houden. Zodra het consortium de overname heeft afgerond, wat volgens persbureau Bloomberg later dit jaar moet zijn, blijft het management aan. Wel overweegt men een samenvoeging met het in 2007 door hetzelfde consortium overgenomen Kronos, dat eveneens HR-diensten aanbiedt. Daarmee zou Ultima beter kunnen concurreren met de grootste spelers in het segment.