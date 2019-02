Logitech Tap: budgetvriendelijk aanraakscherm voor meeting rooms

Logitech daagt Crestron en Polycom uit met Tap. Het scherp geprijsde aanraakscherm is compatibel met Google Hangouts, Meet, Microsoft Teams en Zoom en zowat elk ander collaborationplatform.

Logitech wil voet aan grond krijgen in de boomende vergaderzaalmarkt. Vorig jaar was de markt goed voor 1,6 miljard dollar volgens Future Market Insights. In 2017 was dat nog maar 450 miljoen dollar. Met Rally introduceerde Logitech eerder dit jaar al een compleet geluidssysteem voor vergaderzalen.

Logitech presenteert Tap op de Integrated Systems Europe (ISE) conference in Amsterdam. Het 10,1 inch-apparaat kan op een vergadertafel worden geïnstalleerd of aan de muur. Dankzij een eenvoudig kabelsysteem kan je de Logitech Tap flexibel installeren in zowat elke ruimte. Er is een optionele kabel beschikbaar tot 25 meter om in de muur te verwerken. Standaard zit een 10 m kabel in de doos.

Meerdere pakketten

De flexibiliteit zit hem in de aansluitingen. De Logitech Tap heeft 1x USB-C, 1x HDMI input, 1x USB 3.1 Type A en een hoofdtelefoonaansluiting. Het apparaat heeft aanwezigheidssensors waarmee het iemand kan detecteren vanop drie meter afstand. Voor de duidelijkheid: de Logitech Tap draait geen besturingssysteem. Het is enkel een USB-controller dat werkt met Windows 10- en Chrome OS-gebaseerde meeting room oplossingen.

“Over de laatste vijf jaar hebben we de videoconferentiemarkt veranderd door eenvoudige, hoge kwaliteit videotoestellen te introduceren voor de massa. Met Tap vergroten we die aanpak naar meeting control”, zegt Scott Wharton, Vice President en General Manager Video Collaboration bij Logitech.

“Naast de toevoeging van one-touch video met ’s werelds belangrijkste collaboration providers, daagt Tap de concurrentie uit met zijn complexe en kostelijke touch controllers. We leveren een betaalbare, premium oplossing dat kan worden gebruikt voor een breed scala aan applicaties. Zelfs toepassingen buiten video conferencing zijn mogelijk met Tap.”

Logitech Tap is vanaf de lente verkrijgbaar en kost 999 dollar. Er zijn ook bundels beschikbaar. De goedkoopste kost 2.999 dollar en bevat Tap, computer, PC mount en MeetUp camera. Het meest complete pakket kost 3.999 dollar en voegt Rally toe met bijhorende beugels.

We hebben Europese prijzen opgevraagd bij Logitech. Van zodra we die binnen hebben, updaten we dit artikel.

