Slack, maker van tools voor zakelijke communicatie en samenwerking, heeft documenten ingeleverd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voor een beursgang later dit jaar. Het bedrijf bestaat inmiddels vijf jaar.

Slack haalde in augustus nog 427 miljoen dollar op aan financiering tijdens een investeringsronde, schrijft TechCrunch. Het bedrijf werd toen gewaardeerd op 7,1 miljard dollar, waarmee het een van de meest waardevolle Amerikaanse bedrijven is dat in private handen is. Onder de investeerders vallen onder meer Vision Fund, Dragoneer Investment Group en Social Capital.

In januari maakte het bedrijf bekend 10 miljoen actieve gebruikers te hebben. Dat is een stijging van 2 miljoen sinds augustus 2018. Ook heeft het bedrijf 85.000 betalende klanten, wat een stijging van ruim 50 procent is in het afgelopen jaar. Volgens data van SensorTower steeg het aantal nieuwe gebruikers op mobiel in het vierde kwartaal van 2018 met ongeveer 21 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het totaal aantal installaties op mobiele apparaten steeg met 24 miljoen.

Direct listing

Slack is niet het enige tech-bedrijf dat dit jaar naar de beurs gaat. Uber en Lyft hebben hebben ook documenten ingeleverd voor een beursgang, al worden dat naar verwachting traditionele IPO’s. Slack gaat naar verwachting voor een direct listing, wat risicovoller is dan een traditionele beursgang.

In het geval van een traditionele beursgang wordt er een bank ingehuurd door een bedrijf om de verkoop in goede banen te leiden en investeerders aan te trekken. Investeerders kunnen aandelen tegen een vaste prijs kopen, voordat het bedrijf de beurs op gaat. Bij een direct listing wordt dat deel echter overgeslagen en verkoopt een bedrijf direct zijn aandelen op de beurs, zonder een uitgangsprijs. Dat is een vrij onconventionele manier voor een beursgang.

Voordeel is echter wel dat er geen bedragen aan de bank betaald hoeven te worden. Maar het is ook risicovoller, omdat alle logistieke processen door het bedrijf zelf doorlopen moeten worden. Ook is het direct onderhevig aan de volatiele aandelenmarkt. Spotify Technology is op dit moment het enige grote techbedrijf dat voor deze optie koos bij een beursgang.