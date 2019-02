Savision integreert netwerkbewakingstool met het Paessler-portfolio

De Nederlandse leverancier van tools voor het monitoren van netwerkprestaties Savision treedt toe tot het partner-ecosysteem Uptime Alliance van Paessler. Binnen deze samenwerking integreert de Nederlandse specialist zijn IQ-software.

Savision, onderdeel van Martello, gaat binnen de samenwerking zijn IQ-software integreren met de PTRG-oplossingen van de Duitse specialist op het gebied van netwerkbewaking. De IQ-software van Savision levert bewakingsgegevens voor IT-infrastructuren en applicaties aan via dashboards om het IT-beheer te automatiseren en integreren met IT-servicemanagement (ITSM)-workflows.

Compleet overzicht

Met deze integratie moeten eindgebruikers van Paessler straks een compleet overzicht krijgen van alle IT-systemen vanuit een centraal dashboard binnen de IQ-software. Dit biedt hen vervolgens meer geavanceerde mogelijkheden voor IT-bewaking zodat uiteindelijk downtime van bedrijfskritische IT-systemen kan worden voorkomen.

Analyse met geautomatiseerde workflows

Concreet verzamelt de gecombineerde oplossing informatie uit diverse bronnen, zoals bewakingstools, cloudplatforms en ITSM-systemen. PRTG van Paessler biedt 24/7 bewaking van de complete IT-omgeving en verzendt de gevonden data over problemen en onregelmatigheden naar de Savision iQ-tool. De gegevens worden met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd met geautomatiseerde workflows ter verbetering van het probleemoplossingsproces.

De IQ-software van Savision kan grote hoeveelheden data te verwerken, waardoor het mogelijk wordt om verschillende instances van PRTG bij te houden in een centraal dashboard. De gecombineerde oplossing is daarmee geschikt voor netwerken van elke omvang, zo geven beide partijen aan. De gecombineerde tool is direct beschikbaar.

Techzine ging eerder overigens aan de slag met PRTG. Onze uitgebreide review kan je teruglezen door hier te klikken.