Polycom Studio van Plantronics biedt videobellen voor de huddle room

Plantronics maakt zijn entree op de huddle room-videomarkt met de nieuwe plug-and-play videobalk: Polycom Studio. De HD-audio- en videokwaliteit van Polycom is verpakt in een draagbaar USB-apparaat en bruikbaar voor zowel pc’s als Mac. Ook werken de apparaten met diensten als Zoom, Microsoft Teams, Skype Business en Cisco Webex.

Volgens Plantronics hebben open kantoorruimtes geleid tot de komst van heel wat kleinere vergaderruimten. Dat zijn de zogenoemde huddle rooms, waar twee tot zes personen kunnen samenwerken. Vaak doen ze dat met collega’s op andere locaties. Maar opvallend genoeg beschikken huddle rooms vaak niet over de nodige apparatuur voor videoconferenties, terwijl die wel nodig zijn. Met de Polycom Studio speelt Plantronics daarop in.

Hoogwaardig videovergaderen

“Met Polycom Studio kan iedereen kwalitatief hoogwaardig videovergaderen”, aldus Joe Burton, President en Chief Executive Officer van Plantronics. “Polycom Studio is een belangrijke eerste stap voor het nieuwe, samengestelde Plantronics en Polycom om tegemoet te komen aan de behoeften van het moderne kantoor op het gebied van vergaderruimte.”

Met een eenvoudige USB-verbinding kan elke pc of Mac gebruikmaken van Polycom Studio om audio- en videovergaderervaringen te verbeteren. De gepatenteerde NoiseBlock- en Acoustic Fence-technologieën verminderen lawaai van kantooromgevingen voor goede communicatie. Automatische luidsprekertracking richt zich op degene die aan het woord is met een gezichtsveld van 120 graden. Met 4K-resolutie en vijf keer elektronische zoom biedt Polycom Studio hoogstaande kwaliteit en ervaringen tijdens een vergadering of samenwerkingssessie.

Eenvoudig beheren

Voor IT-managers belooft Polycom Studio eenvoudig beheer. In tegenstelling tot de meeste USB-apparaten die IT weinig of geen zicht geven op wat er wordt gebruikt en geen middelen hebben om te beheren of te updaten, maakt Polycom Studio draadloos verbinding met een bedrijfsnetwerk.

IT-professionals kunnen hierdoor op ‘no-touch’-wijze Polycom Studio-eenheden beheren: een enkele huddle room, een grote campus of kantoren wereldwijd. Klanten kunnen hun Polycom Studio-videobalk samen met hun andere Polycom-apparaten eenvoudig via de cloud beheren met de Polycom Device Management Service for Enterprise, of op locatie met Polycom RealPresence Resource Manager.

Polycom Studio is later dit kwartaal verkrijgbaar in Noord-Amerika, Europa en andere geselecteerde landen.